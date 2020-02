Miriam Leone in dolce compagnia: lui è un cantante

Miriam Leone pizzicata in compagnia di un uomo misterioso. Che l’ex Miss Italia abbia trovato l’amore?

Un ciclone (d’amore) avrebbe travolto Miriam Leone. L’attrice siciliana, ex Miss Italia, è stata immortalata dal settimanale Chi in compagnia di un uomo che lei tiene lontano dal red carpet. Nel corso della Fashion Week, però, lei avrebbe dormito a casa della dolce metà, come rivela la rivista diretta da Alfonso Signorini, e proprio dalla sua reggia avrebbe scattato e condiviso in rete un selfie.

Su chi sia il fortunato permangono le incognite, è dato solamente sapere il nome, Paolo Cerullo, e il lavoro: fa il performer e il musicista. Da quanto sembra la frequentazione è cominciata appena due mesi fa. Insomma, solo il tempo potrà dire se sarà una storia importante o meno. Nel mentre Miriam Leone e la sua nuova fiamma si sarebbero già concessi segretamente una fuga in Marocco, lontani da occhi indiscreti.

Protetto il privato

L’atteggiamento della bellissima catanese non sorprende chi ben la conosce. Difatti, da sempre mantiene il massimo riserbo su tutto quanto la riguarda nel privato, in particolare gli amori. Ciononostante è diventata di pubblico dominio la love story tra lei e il tastierista dei Subsonica, Boosta (all’anagrafe Davide Dileo).

Lo stesso vale nel caso di Matteo Martari, ex modello e attore veronese con cui ha condiviso l’esperienza sul set della fiction Non uccidere. Sicuramente Miriam Leone ha scambiato un bacio insieme al collega, sebbene la 35enne non abbia mai ufficialmente confermato alcun fidanzamento.

Come raccontato in un’intervista rilasciata a Grazia matrimonio e figli esulano dai progetti. C’era una volta in cui desiderava ripercorrere la vita dei genitori, prendendo scelte ‘tradizionali’. Tuttavia, con il tempo ha capito che certi obiettivi glieli erano stati inculcati senza però sentirne l’effettivo necessità.

Miriam Leone: il ritratto della donna moderna

Ogni traguardo tagliato, dalla casa alla realizzazione professionale, l’ha ottenuta senza fare affidamento sugli uomini. Dunque, se l’amore busserà alla porta lei lo accoglierà felice. In caso contrario apprezzerà comunque le belle cose che ha.

Una convinzione ormai sempre più radicata, si sente forte e indipendente. Il tipico ritratto della donna moderna, consapevole di quello che vale e di non dover necessariamente seguire la massa per stare bene con sé stessa.