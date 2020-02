Dopo la bufera a Sanremo, Morgan presenta la fidanzata incinta alla madre

Reduce dalla squalifica al Festival di Sanremo 2020, dopo che il cantante ha storpiato il testo della canzone in gara “Sincero” interpretato insieme a Bugo, Morgan presenta la fidanza Alessandra Cataldo alla madre.

La sua compagna incinta al terzo mese di gravidanza ha conosciuto mamma Luciana. Il cantante dopo la bufera di Sanremo ha deciso di godersi gli affetti, riconciliandosi con la madre e la sorella, dopo anni di incomprensioni.

Chi è la fidanzata incinta di Morgan

Della fidanzata di Morgan Alessandra Cataldo non si sa moltissimo, il cantante non ha mai parlato molto della sua attuale compagna che lo renderà a breve padre per la terza volta. Morgan è già padre di Anna Lou e Lara avute dalle rispettive ex compagne Jessica Mazzoli e Asia Argento, con le quali non ha ottimi rapporti. In passato il cantautore ha avuto numerosi problemi riguardo il mantenimento delle sue figlie.

Alessandra Cataldo, la sua attuale compagna è nata a Finale Ligure e ha conosciuto il cantante come una semplice fan. Probabilmente era una semplice ammiratrice del cantante, dal cui rapporto è nato un amore. Ma Alessandra è sempre rimasta vicina a Morgan nei periodi difficili dello sfratto, una silenziosa presenza che lo sta rendendo nuovamente padre.

Morgan presenta Alessandra, la fidanzata incinta alla sua famiglia

La famiglia Castoldi è stata immortalata durante un pranzo di famiglia a Milano, foto pubblicate dal settimanale “Chi”. Pochi minuti dalla fine della trasmissione “Vieni da me” condotta da Caterina Balivo, che ospitava tramite collegamento dagli studi di Milano la signora Castoldi.

La madre del cantautore difendeva a spada tratta il figlio accusato di aver modificato il testo in gara a Sanremo e di non aver avuto alcun rispetto per il suo pubblico. Ma la signora Castoldi lamentava anche degli aspri rapporti col figlio che non vede da qualche mese dopo lo sfratto dalla sua casa di Milano.

Morgan ha deciso così di intervenire con una telefonata in diretta, in cerca di riconciliazione con la madre. I due si sono incontrati a pochi metri dagli studi milanesi della Rai. È così che la signora Castoldi ha potuto conoscere la nuora che tra qualche mese la renderà per la terza volta nonna. Chissà se l’arrivo di un bebè in casa Castoldi possa portare un po’ di armonia, serenità ed equilibrio alla famiglia.

In molti dubitano però della sincerità della riconciliazione. Più che l’incontro di una madre e un figlio è apparso un cordiale appuntamento tra due persone che stanno decidendo come organizzare un piano. Che la famiglia Castoldi si sia alleata per lasciarsi travolgere in pieno dall’ondata di notorietà che li sta investendo negli ultimi mesi?