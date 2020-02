“Mia sorella è lesbica…”: anticipazioni Verissimo. Da Silvia Toffanin la confessione di Elodie

Elodie Di Patrizi ospite a Verissimo

Oggi pomeriggio su Canale 5 va in onda una puntata speciale di Verissimo, il rotocalco condotto da Silvia Toffanin. Infatti in studio ci sarà una reunion, ovvero quella tra le due conduttrici di punta della rete ammiraglia Mediaset: Federica Panicucci e Barbara D’Urso.

Con loro due anche le giornaliste Cesarea Buonamici e Vieto per parlare dell’emergenza di questo momento, ossia il Coronavirus. Inoltre in studio ci sarà Clizia Incorvaglia, Pago ed Elodie Di Patrizi, reduce della sua partecipazione alla 70esima edizione del Festival di Sanremo. L’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha fatto un confessione sulla sorella.

La cantante parla della sessualità della sorella più piccola Fey

Nel corso della lunga intervista a Verissimo, Elodie ha parlato della sua infanzia difficile in una periferia di Roma, la violenza in casa e la separazione dei suoi genitori. Un periodo buio convissuto con Fey, la sorella che è tre anni più piccola di lei. La Di Patrizi l’ha protetta anche quando quest’ultima ha fatto coming out, dicendo di essere lesbica. La cantante italo-francese ha confidato di essersi accorta delle suo orientamento sessuale prima di lei.

Lei quando glielo lo ha detto piangeva, quindi lei l’ha abbracciata per farle capire che non era cambiato nulla tra loro. Anche il padre si era reso conto di tutto e, nonostante le discussioni con la moglie, è un uomo con una mentalità molto aperta. Poi ha confidato che Fey è felicemente fidanzata con Marta, una ragazza romana.

Elodie Di Patrizi: il rapporto speciale con la sorella Fey, Sanremo 2020 e Marracash

Della sorella Fey Elodie Di Patrizi potrebbe parlare per ore ed ore. Infatti, nonostante entrambe sono grandi e vaccinate, la cantante continua a proteggerla. La consanguinea era l’opposto di lei, ovvero una studiosa, non beveva, non fumava e faceva sport.

Per lei è quasi unna figlia. A Verissimo ha parlato anche della sua esperienza al Festival di Sanremo 2020 e del suo fidanzamento col rapper siciliano Marracash, conosciuto la scorsa estate.