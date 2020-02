Meghan Markle perde un miliardo di dollari e si infuria con la Regina Elisabetta II

Non stanno vivendo un momento facile Meghan Markle e il Principe Harry. La coppia ha deciso di separarsi dalla Royal Family rinunciando al titolo nobiliare, iniziando una nuova vita da civili partendo per il Canada.

I Duchi di Sussex avrebbero speso migliaia di dollari per lanciare una nuova fondazione col titolo di Sussex Royal. Dollari spesi per la creazione del sito web e del logo destinato a tutti i prodotti della loro linea di merchandising che sarebbe dovuta essere lanciata a breve.

Elisabetta II emette un veto sul marchio Sussex Royal

Tuttavia il progetto della coppia è stato assolutamente bloccato dalla Regina Elisabetta II, avendo emesso un veto sul marchio Sussex Royal. La coppia pur mantenendo il titolo di Duca e Duchessa di Sussex ha rinunciato però allo status di reali, rompendo completamente i legami con la Royal Family.

Proprio pochi giorni fa tramite un comunicato ufficiale la Regina Elisabetta II ha informato il nipote Harry e Meghan che non potranno continuare ad utilizzare l’appellativo “royal”, tanto da bloccare il progetto della coppia nonostante l’investimento da migliaia di dollari. Avendo abbandonato per loro scelta il proprio ruolo istituzionale all’interno della famiglia reale, non possono assolutamente utilizzare l’appellativo per il lancio del sito web o dei prodotti merchandising.

Burrasca nella Royal family: Meghan infuriata con la Regina Elisabetta II

Secondo indiscrezioni sembrerebbe che Meghan si sia infuriata con la Regina Elisabetta II per via di questa scelta. Un amico della Markle avrebbe rivelato che la Duchessa si sarebbe indignata e sdegnata dalle meschine richieste ricevute da palazzo. Aggiungendo inoltre di voler continuare a vivere nella normalità per il bene del piccolo Archie.

La Duchessa di Sussex ha aggiunto che sarebbe assurdo pensare che l’appellativo Royal possa essere utilizzato dalla coppia solamente per arricchirsi. Nonostante le cattiverie la Markle rimarrà sempre al fianco del marito, Harry la persona più leale che abbia mai conosciuto.

Altre indiscrezioni rilasciate alla stampa inglese raccontano che la Markle non abbia affatto digerito la decisione della Regina, e che sperava in una separazione meno drastica. I due coniugi avrebbero voluto separarsi dalla casa reale continuando ad utilizzare i loro titoli nobiliari. Ma Elisabetta II è stata assolutamente irremovibile, nonostante il malcontento dimostrato dalla coppia.

In questi giorni Harry è tornato in Inghilterra per partecipare agli ultimi impegni istituzionali come parte della Royal Family. Solamente da fine marzo la coppia perderà tutti i titoli reali. Meghan Markle raggiungerà il marito i primi di marzo in occasione dell’annuale Commonwealth Service nell’Abazia di Westminster. Chissà se dopo il veto della Regina Elisabetta II, la Duchessa di Sussex si presenterà per l’ultimo evento istituzionale!