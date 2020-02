Paolo Bonolis e Luca Laurenti tornano al sabato sera: chi sostituiranno

Paolo Bonolis e Luca Laurenti torneranno al sabato sera di Canale 5

Paolo Bonolis e Luca Laurenti tornano il sabato sera su Canale 5. Fra qualche mese, meglio specificarlo subito. Comunque la sostanza non cambia: l’amatissima coppia dello spettacolo italiano sarà protagonista nei palinsesti di maggio 2020, con una serie di puntate speciali di Avanti un altro, il quiz attualmente trasmesso sulla rete ammiraglia Mediaset nella fascia preserale.

L’irriverente programma si tirerà a lucido in vista dell’eccezionale vetrina. Una serata, quella del sabato, decisamente cara al presentatore romano e al suo compagno di scorribande. In passato hanno avuto grande successo diverse loro trasmissioni, come Ciao Darwin, Il Senso della Vita e Italiani.

Ecco quando andrà in onda la prima puntata

La puntata inaugurale di Avanti un Altro di Paolo Bonolis e Luca Laurenti in versione deluxe è in programma per sabato 16 maggio. Esattamente sette giorni dopo l’atto conclusivo di Amici All Star, appendice della regolare edizione del talent. Nell’inedito progetto di Maria De Filippi saranno protagonisti tanti dei talenti sbocciati nella scuola più amata dai ragazzi.

In conseguenza della scelta presa dai dirigenti di Cologno Monzese, per la prima volta da tanti anni non sarà Amici a sfidare la finale dell’Eurovision Song Contest. Il festival più popolare della canzone europea terminerà proprio il 16 maggio e a rappresentare l’Italia ci sarà Diodato. Si scaricherà dunque sui telespettatori il compito di scegliere: meglio Paolo Bonolis e Luca Laurenti o l’evento musicale?

Non è finora chiaro quante puntate di Avanti un Altro verranno trasmesse al sabato sera. Attualmente trova posto nei palinsesti di aprile e maggio diramati da Mediaset. In linea ipotetica le puntate saranno complessivamente tre, quelle del 16, 23 e 30 maggio. Tuttavia, non è da escludere che la trasmissione possa invadere pure la programmazione di giugno. Lo scorso anno Canale 5 ha proposto a partire dal 26 giugno La Sai l’Ultima? – Digital Edition.

Paolo Bonolis e Luca Laurenti anticiperanno Ezio Greggio?

Lo show dedicato ai barzellettieri, secondo quanto riferito nei mesi passati da Ezio Greggio, ci sarà nuovamente l’estate prossima. Naturalmente, siamo nel campo delle ipotesi, ma è ipotizzabile un cambio guardia tra Avanti un Altro e La Sai L’Ultima? In tal caso, il Biscione verrebbe invaso dal buonumore nella bella stagione. Per scoprire quali saranno i piani effettivi dei piani alti toccherà probabilmente aspettare alcuni mesi.