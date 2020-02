‘E siamo ancora vivi…’: Romina Power ironizza sul Coronavirus, è polemica

Romina Power nella bufera per un post su Instagram

Da settimane, ormai non si parla d’altro. Il Coronavirus ha creato ansia e preoccupazione ovunque. Questa volta a voler parlare dell’epidemia è Romina Power. Passando dalla televisione al web, tutti parlano dell’influenza arrivata dalla cina. Influencer e personaggi famosi non sono da meno e ogni giorno c’è qualcuno che pubblica qualcosa in merito.

L’ultima dopo Rita Dalla Chiesa è proprio la cantante che è ritornata in Italia per partecipare come ospite ad Amici di Maria De Filippi. Insieme ad Al Bano emozionerà il pubblico di Canale 5 che non vede l’ora di rivederli magari esibirsi con qualche brano. Appena atterrata, la cantante italoamericana ha pubblicato uno scatto che ha creato non poche polemiche.

Romina Power ironizza sul Coronavirus

Romina Power ha deciso di smorzare un po’ la tensione generata dall’allarme per il Coronavirus con un pizzico di ironia. La cantante e attrice ha infatti pubblicato sul suo profilo Instagram un’immagine con una serie di eventi o disastri che avrebbero dovuto uccidere tutti.

Tra questi troviamo la SARS del 2003, l’Escherica Coli del 2006, l’Obamacare del 2008 e la North Corea nel 2013. L’elenco prosegue un altra serie di drammatici avvenimenti, ovvero con l’Ebola del 2014, le Fake New (2017), l’emergenza migranti (2019) fino ad arrivare ad oggi con il Coronavirus. Accanto ad ogni epidemia c’è scritto questo ‘ucciderà tutti’ e Romina riferendosi a questa frase ha scritto: “E siamo ancora vivi.” (Continua dopo il post)

La cantante ha conquistato anche Jasmine Carrisi

Romina Power ieri è partita da Los Angeles e attraverso uno scatto ha salutato la sua città. La cantante è tornata nel nostro paese per essere presente ad Amici e rendere omaggio a Maria. Nelle ultime ore, però un altra notizia ha scatenato il web. La figlia di Al Bano sarebbe pronta a ripartire per l’America con lei.

Stiamo parlando di Jasmine Carrisi, che attraverso una storia sui social ha fatto sapere ai suoi follower di voler lasciare l’italia. Se ciò accadrà, sarà un vero colpo basso per Loredana Lecciso che ad oggi, non ha avuto ancora un vero confronto con l’ex moglie di Carrisi. Come reagirà la show girl salentina?