Simona Ventura, cancellata una trasmissione: si chiude qui con la Rai?

Simona Ventura rischia di restare fuori dai palinsesti Rai: l’ultimo smacco

Non sono serviti a nulla i buoni ascolti. Ormai è sicuro. Da alcune settimane i palinsesti primaverili della Rai sono stati annunciati. E i più accorti osservatori hanno notato la scomparsa di The Voice di Simona Ventura. Il talent mandato in onda sul secondo canale del servizio radiotelevisivo pubblico salterà questa stagione. Un boccone amaro da digerire per i telespettatori e le parti in causa.

Nella passata edizione, complice il prezioso contributo dei coach, il programma aveva tutto sommato dato esiti positivi. Gigi d’Alessio, Guè Pequeno, Morgan ed Elettra Lamborghini avevano infiammato le serate. Ben assortiti e orchestrati ottimamente da Simona Ventura avevano regalato grande spettacolo.

Quale motivazione si cela dietro? In un discorso prettamente commerciale toglierlo dalla circolazione la mossa dei dirigenti pare scellerata. E, come se ciò non bastasse, ora arriva una nuova indiscrezione, la quale, laddove trovasse conferma, sarebbe clamorosa.

Piove sul bagnato

Stando al rumor riportato sul settimanale Vero, la trasmissione di Simona Ventura potrebbe non trovare spazio nei palinsesti di Rai Due nemmeno nella prossima stagione tv. Pertanto più di un fan della conduttrice ha immaginato la cancellazione definitiva. Pessimisti o realisti? Quali sviluppi avrà l’ingarbugliata vicenda?

Nel recente periodo tutto sembra girare storto per Simona Ventura. Secondo diverse voci di corridoio circolate in rete rischierebbe grosso. Cambiato il nome da Domenica Ventura e apportati ritocchi ai contenuti la formula avrebbe comunque fallito. Mamma Rai sente di aver concesso sufficiente tempo e, constatato lo scarso interesse generato, penserebbe all’ennesima rivoluzione.

Dopo l’ultima puntata prevista a maggio Settimana Ventura scomparirebbe. In quella fascia oraria tornerebbe Mezzogiorno in Famiglia, la cui chiusura è stata parecchio contestata. Lo show condotto da Massimiliano Ossini e Adriana Volpe era una certezza. Sondate nuove strade per attirare i telespettatori più giovani, senza particolare successo, sarebbe prossimo il dietrofront. E Supersimo? Se ne starà con le mani in tasca?

Simona Ventura: futuro a Mediaset?

Il futuro in Rai dell’ex moglie di Stefano Bettarini è fosco. In effetti la nota padrona di casa potrebbe concludere gli impegni a Settimana Ventura e The Voice. E ciò lascerebbe presagire che si accomoderà in panchina fra qualche mese.

Cessato il mandato di Carlo Freccero lo scorso novembre, sponsor numero uno nel ritorno della piemontese, pare tirare una brutta aria. Si guarderà intorno Simona? Potrebbe sul serio concretizzarsi l’ennesimo passaggio a Mediaset?