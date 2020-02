Amici 19: ecco chi sono i due eliminati della prima puntata del talent di Maria De Filippi

Primo appuntamento di Amici di Maria De Filippi 19

C’era tanta attesa per il Serale della 19esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Quest’anno gli autori del talent show e la stessa Queen Mary hanno eliminato le squadre, quindi i dieci allievi si scontreranno tra loro. Il vincitore sarà unico e non per circuito.

Tra le tante novità in studio erano presenti anche Al Bano e Romina Power col ruolo di ospiti d’onore. Nel primo appuntamento ci sono stati due eliminati, chi sono? Andiamo a vedere cosa è accaduto durante le sfide. (Continua dopo le foto)

Prima manche e primo eliminato

Dopo l’ingresso in studio di Maria De Filippi e i tre giurati: Loredana Bertè, Gabry Ponte e Vanessa Incontrada, ha dato spazio a tre ragazzi delle ‘sardine’. Subito dopo c’è stato un lungo intervento via collegamento dalla sua casa di Torino della comica Luciana Littizzetto.

Il primo ad esibirsi è stato Valentin, ballando un passo a due latino con Francesca. “Muy guapo”. Poi è toccato a Giulia, che ha duettato con Ghali sulle note di “Happy days”, Una performance risultata scarsa. Javier ha danzato un quadro di Peparini. “Frozen” di Madonna. Francesco ha cantato “Piccola anima” con Ermal Meta, apparendo molto emozionato. (Continua dopo le foto)

Talisa si è esibita in una coreografia di gruppo molto divertente e sensuale, nonostante la contusione alla caviglia. Gaia ha cantato “Stupida Allegria” con Emma Marrone, ma la Bertè l’ha criticata. Jacopo ha duettato sulle note di “Immobile” con Alessandra Amoroso, canzone che consacrò la salentina ad Amici.

Martina ha cantato “Tutto sua madre” con J Ax. Nicolai ha ballato un assolo su una canzone dei Queen, facendo un’esibizione d’impatto. Nyv ha interpretato “Anche fragile” con Elisa. Performance valutata molto debole. Nyv è la ragazza passata alla seconda puntata. (Continua dopo le foto)

Seconda manche e seconda eliminazione

Poi si sono invertiti i ruoli: per la prima volta i professori sono stati giudicati dagli allievi. Al Bano e Romina Power hanno aiutato i prof a cantare “Felicità”. La seconda prova era quella di ballo. I prof sono saliti sul cubo ballando a turno sulle note del dj set di Gabry Ponte. Alla fine ha perso Rudy Zerbi. (Continua dopo la foto)

Valentin ha ballato un sensuale tango con Francesca. Jacopo ha cantato “Il mio giorno più bello nel mondo” di Francesco Renga. Talisa veniva chiamata ad una prova di improvvisazione, interpretando un ruolo ed improvvisare una coreografia.

Gaia ha interpretato “Bang bang”, mentre Giulia “Cu’mme” di Mia Martini e Roberto Murolo, ricevendo la critica della Bertè. Francesco ha cantato “Love yourself” di Justin Bieber, invece Javier ha interpretato un toccante passo a due. Inoltre quest’ultimo è passato alla seconda puntata insieme a Giulia. L’altro eliminato della prima puntata è Valentin.