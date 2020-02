Gianni Sperti: “Con Tina Cipollari è impossibile essere d’accordo perché…”

Gianni Sperti svela perché a Uomini e Donne lui e Tina Cipollari non sono quasi mai d’accordo

I tronisti vanno e vengono, i corteggiatori idem, le dame e i cavalieri pure. Mentre le new entry movimentano senza sosta Uomini e Donne, qualcuno sulle celebri poltrone resta fisso. Di chi stiamo parlando? Ovviamente di Gianni Sperti e Tina Cipollari! Da anni angeli custodi di Maria De Filippi, e portavoce del pensiero popolare, gli opinionisti mantengono sempre il proprio spazio.

È una vita che i due si conoscono. Eppure, ancora oggi la convivenza negli stessi studi appare spesso forzata. Stanno davvero così le cose oppure ci marciano su per il bene del dating show? Sulle colonne di Uomini e Donne Magazine nel numero ora in edicola parlano loro.

Con la sua solita sincerità, Gianni Sperti si è detto dubbioso sulla possibilità di trovare un punto d’incontro insieme a Tina. Questo perché hanno caratteri diversi, e poi – aggiunge – lui ha ragione, lei no. Alla provocazione ha risposto la stessa Tina Cipollari. Se ciò accadrà la vamp griderà al miracolo. Insomma, i noti volti del programma pomeridiano di Canale 5 non andrebbero quasi mai d’accordo su quanto succede in studio.

I corteggiatori del cuore

Quali sono però i corteggiatori che Tina Cipollari e Gianni Sperti portano maggiormente nel cuore? Per quanto riguarda Gianni gli ha lasciato un segno Teresanna Pugliese (appena entrata in rotta di collisione col gieffino Antonio Zequila), e ricorda piacevolmente la stessa Alessia Cammarota, adesso innamorata di Aldo.

Se deve menzionare un nome maschile indica Marco Fantini: timido, umile e gentile. Dal canto suo, Tina Cipollari ha avuto un debole per Fabio Colloricchio, con quell’accento argentino indimenticabile. In merito a chi vorrebbero rivedere sul trono Tina spera in Fabio, mentre Gianni sarebbe allettato dal farsi quattro risate con Giorgio Alfieri.

Gianni Sperti tifa per una coppia

Oltre alle vicende del Trono Over, che lo ha ormai soppiantato nelle preferenze, il Trono Classico va tuttora in onda. Pertanto, Sperti si è sbilanciato su Cecilia Zagarrigo e Carlo Pietropoli: crede formerebbero una bella coppia. Più guardinga la Cipollari, in attesa di conoscere gli sviluppi delle attuali frequentazioni.

Nel caso in cui prendesse una posizione netta crede sia altamente probabile fare previsioni errate. E anche da risposte del genere viene a galla la differenza tra gli opinionisti. La loro personalità complementare è uno di quei motivi per cui i telespettatori divorano ogni puntata.