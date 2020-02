Flavio Insinna senza parole, clamoroso ritorno a L’Eredità [FOTO]

Benedetta da Modena torna ancora una volta campionessa a L’Eredità

Nuovo colpo di scena a L’Eredità, il popolare game show del preserale di Rai Uno condotto dall’attore romano Flavio Insinna. Infatti dopo aver perso il titolo nella serata di giovedì 27 febbraio 2020, ieri sera Benedetta da Modena è tornata ad essere la campionessa.

La donna ha raggiunto un record per questa 18esima edizione, diciannove volte presente nello studio Fabrizio Frizzi di Roma. La laureata in Culture Letterarie Europee per l’ennesima volta ha tentato l’assalto al gioco finale La Ghigliottina. Si è presentata con un montepremi iniziale pari a 220 mila euro, purtroppo, però, la campionessa è stata costretta a dimezzare una sola volta nella scelta delle parole.

Quindi ha giocato per 110 mila euro e Benedetta doveva trovare la parola che legava Sole, Stazione, Problema, Andare e Piedi. La modenese, però, non è riuscita a scrivere la parola vincente, ovvero Monte. Comunque potrà riprovarci questa sera, sabato 29 febbraio 2020 sempre se gli avversari glielo permetteranno.

Ascolti record per il game show di Flavio Insinna

Continuano gli ascolti record per L’Eredità, il quiz tv condotto da Flavio Insinna. Da settembre ad oggi lo storico programma che ha raggiunto la maggiore età, ha sempre superato il 20% di share e cinque milioni di telespettatori.

Ma ha toccato punte di sei milioni e 27%, numeri da prima serata. Tuttavia il game di Canale 5, ovvero Avanti un altro con Paolo Bonolis e Luca Laurenti si è avvicinato moltissimo alla concorrenza mettendo paura ai vertici di Viale Mazzini.

Reazione a Catena al posto de L’Eredità? La clamorosa indiscrezione

È a proposito di ascolti, qualche settimana fa sul web gira a voce che L’Eredità potrebbe cedere il passo a Reazione a Catena, il quiz tv estivo della Rai che la passata stagione ha raggiunto dei record assoluto.

In quell’occasione a capo del programma c’era Marco Liorni, al momento alla guida di Italia Sì. Per ora sono solo delle supposizioni e le conferme si potranno avere solamente dopo la diffusione dei prossimi palinsesti.

Benedetta, campionessa del game show L’Eredità