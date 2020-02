L’Isola dei Famosi: produttori pronti a fare follie per una cantante

L’Isola dei Famosi: la produzione del reality sarebbe disposta a offrire enorme cachet per una cantante

Ecco una domanda da sottoporre ad astrologi e cartomanti. Quando tornerà L’Isola dei Famosi? Più il tempo scorre e più, paradossalmente, le idee si fanno confuse. Nella presentazione degli attuali palinsesti televisivi tenuta la scorsa estate, Mediaset aveva confermato il reality in Honduras, smentendo le previsioni. Da anni il programma vacilla come ascolti e il minimo storico lo si è toccato proprio negli scorsi mesi.

La produzione ha bucato, e il caso Fogli ne è la più fulgida dimostrazione. Su questo punto crediamo ci sia poco margine di discussione. In realtà sull’Isola dei Famosi tirava vento di burrasca già prima, basti ricordare l’assurdo, e infinito, canna-gate. Allora Eva Henger mosse gravi accuse contro Francesco Monte, reo, secondo la soubrette di consumare marijuana appena prima della partenza.

La sorella andrebbe su tutte le furie

Sulle controversie questo modo di fare tivù ci specula fin dalla notte dei tempi. Ma la sensazione generale è che le storie raccontate abbiano inflitto un serio danno d’immagine. Per rilanciarsi L’Isola dei Famosi cambierà presentatrice. Congedata senza l’onore delle armi Alessia Marcuzzi, la sostituirà in teoria Ilary Blasi. E diciamo in teoria perché, stando alle recenti indiscrezioni, l’accordo potrebbe clamorosamente saltare. I rapporti sono forse precipitati conseguentemente all’ennesimo slittamento.

I piani iniziali prevedevano il via a L’Isola dei Famosi fissato per il prossimo mese di aprile. L’attesa si è però allungata, e di molto: partirà, infatti, a gennaio 2021. Nonostante questo, la squadra del reality show di Canale 5 si sarebbero comunque fiondata nei casting. Stando alla voce riportata dall’ultimo numero del magazine Spy, gli autori cercano di persuadere una celebre cantante, Paola Iezzi. La 45enne milanese, ex componente del duo Paola & Chiara, avrebbe finora risposto picche.

L’Isola dei Famosi: laute lusinghe per il colpaccio

Lo show cerca naufraghe – si legge sul settimanale. Ironicamente il giornalista chiede ai lettori di non avvertire Chiara Iezzi che sua sorella Paola sta ricevendo da settimane laute lusinghe da parte di Mediaset.

I negoziati per averla tra i concorrenti della prossima edizione sono partiti da tempo, anche se la cantante di Vamos a Bailar non avrebbe alcuna intenzione di sbarcare nelle spiagge bianche honduregne. Paola non vuole soffrire la fame. Al che l’attenzione vira su Ilary Blasi: come reagirà davanti a questo probabile no? Si metterà in contatto con lei nel tentativo di convincerla?