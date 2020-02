“Lo amo come…”: Luca Laurenti rompe il silenzio, le parole al miele per il collega di Avanti un altro

Le dichiarazioni di Luca Laurenti sulla possibile lite con Paolo Bonolis

Stando al portale web Dagospia e Libero Quotidiano, Paolo Bonolis e Luca Laurenti avrebbero avuto un acceso scontro dietro le quinte del game show di Canale 5, Avanti un altro. Al momento, però, non sappiamo per quale motivo.

La voce è stata più o meno confermata, ma secondo il sito internet Fanpage, che ha ascoltato un testimone oculare e persona vicina ai due conduttori romani, questo non significa che la mitica coppia stia per sciogliersi definitivamente.

Nelle ultime ore, però, il Maestro ha rotto il silenzio facendo una vera e propria dichiarazione per il collega ed amico pluri decennale. In pratica il musicista capitolino ha detto che ama Bonolis come un fratello.

Il sodalizio professionale tra Paolo Bonolis e Luca Laurenti

Ricordiamo che la collaborazione professionale tra Paolo Bonolis e Luca Laurenti ha preso al via circa 30 anni fa, precisamente nel 1991 nella trasmissione televisiva “Urka”. Da quel momento in poi i due romani daranno vita a un sodalizio che non ha mai trovato una rottura.

Infatti al loro attivo hanno almeno dodici programmi, tra cui i successi de “I Cervelloni”, “Ciao Darwin”, Tira e Molla”, “Chi ha incastrato Peter Pan?”, “Avanti un altro”, “Italiani”, “Serie A” e “Fattore C”. Il marito di Sonia Bruganelli ha descritto in modo dettagliato il suo rapporto con il Maestro capitolino nel libro che è uscito qualche mese fa, “Perché parlavo da solo”.

Puntate speciali di Avanti un altro: in prima serata su Canale 5

Novità in arrivo per la coppia televisiva composta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Infatti per i due professionisti Mediaset non c’è solo l’edizione pomeridiana del game show “Avanti un altro”, ma anche il ritorno al sabato sera di Canale 5.

Infatti andranno in onda un paio di puntate speciali del popolare quiz col mini-mondo in prime time, a maggio, dopo la finalissima di “Amici All Star”, lo spin-off del Serale di Amici di Maria De Filippi, giunto alla 19esima edizione.