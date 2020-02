Ghali smentisce le dichiarazioni su Fedez: la prova audio lo incastra

Ghali smentisce le dichiarazioni rilasciate su Fedez: ma viene ‘tradito’ dalla registrazione audio

Da oltre un anno sappiamo che tra Ghali e Fedez scorre cattivo sangue, precisamente dal momento in cui il rapper di Habibi sbeffeggiò via Twitter l’ultimo album del collega. Qualche giorno fa è arrivata però la conferma, perché in un’intervista a Il Messaggero il 26enne ha detto di voler evitare ogni rapporto con il marito di Chiara Ferragni ed ha pure spiegato il motivo.

Naturalmente è sorta una bufera mediatica. Tuttavia, il fautore delle affermazioni, ospite da Daria Bignardi a L’Assedio sul Nove, ha criticato il mondo editoriale e ridimensionato quanto proferito il giorno precedente sul rivale.

Coraggio di sfogarsi

Ultimamente – ha spiegato Ghali – ha il coraggio di sfogarsi, non sente più, non prova più il timore di un tempo. Da Cara Italia lo strumentalizzano. Dopo tante interviste dove escono frasi storpiate, declinate ha accettato la situazione. Anche una sola virgola cambia il messaggio, cambia il tono.

Secondo lui è impossibile sedersi per un’ora con un artista e trovare la parte più accattivante una polemica. Non lo considera bello metterla come titolo. Stanno discutendo di un disco, stanno discutendo di musica. Ha raccontato un aneddoto, è sbagliato crearne un titolo e dargli ampio risalto. Si creano polemiche e non era manco sua intenzione.

La redazione de Il Messaggero ha pertanto provveduto a pubblicare l’audio integrale in cui Ghali parla di Fedez ed ha pure motivato la scelta. Poiché le chiacchiere lasciano il tempo che trovano, condividono la registrazione dell’intervista fatta da Mattia Marzi.

In tal modo chiunque ha modo di farsi un’idea su come siano andate effettivamente le cose. Perché possono accettare tutto, ma la coerenza per loro è un valore. Come la loro serietà e la loro professionalità.

Ghali in vetta alle vendite

Quello che si sente sono appunto le dichiarazioni pubblicate sul quotidiano. In effetti il cantante ha usato determinate parole nel descrivere l’attuale relazione tra lui e Fedez. Non c’è nulla di male nell’esprimere opinioni negative, d’altra parte i sostenitori più accaniti di Federico avranno altri motivi ancora di dargli ulteriormente contro.

Gli daranno del bugiardo, dell’ipocrita o del politicamente corretto. Sarebbe stato forse meglio ammettere la verità e guardare avanti. Ciò che conta è la qualità dei nuovi pezzi lanciati, contenuti nell’album DNA, subito issatosi in vetta alle classifiche commerciali. I numeri, forse mai come in questo caso, la dicono lunga.