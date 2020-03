Alessandro Graziani a Uomini e Donne: “Il rapporto con Serena Enardu”

Alessandro Graziani parla della nuova avventura a Uomini e Donne e svela in che rapporti è rimasto con Serena Enardu

Conclusa – tra mille polemiche – l’avventura di Temptation Island Vip 2, il tentatore Alessandro Graziani sarà corteggiatore a Uomini e Donne. Una sfida personale, ha commentato il pallavolista fra le pagine della rivista ufficiale del dating show di Maria De Filippi.

Dopo l’esperienza nel programma condotto da Alessia Marcuzzi qualcosa dentro di lui è cambiato. Proveniva da un periodo in cui gli risultava difficile portare avanti conoscenze approfondite anche con persone nei cui confronti provava interesse. Si nascondeva Alessandro Graziani perché temeva di avviare frequentazioni destinate a finire.

Rimettersi in gioco coi sentimenti

Nel villaggio ha riscoperto il desiderio di mettersi in gioco con i sentimenti. Quando si è palesata l’opportunità di scendere dalle scale dello studio per un appuntamento al buio ha prontamente accettato. In questa fase sente di voler conoscere qualcuno interessante, pertanto intende concedersi la chance.

E dunque, approdando in trasmissione, Alessandro Graziani ha trovato dinnanzi a sé la neo tronista Giovanna Abate. La prima cosa emersa è il suo carattere deciso e fumantino. Una ragazza forte, capace di dare filo da torcere a molte persone. Guardandola dritta negli occhi, tuttavia, nota qualcos’altro. Dietro l’immagine da dura crede si nasconda una persona diverse. Bisogna soltanto saperlo scoprire e farla venire fuori.

Ma anche l’altra tronista, Sara Amira Shaimi, ha sorpreso Alessandro Graziani. Sentirle dire che le sarebbe piaciuto portarlo fuori gli ha fatto piacere. Di lei aveva esclusivamente visto la clip di presentazione e aveva scorto una ragazza semplice, tranquilla. Le ha fatto piacere il suo intervento, potendo essere un suo prototipo.

Nonostante la nuova esperienza, arriva, ovviamente, puntuale la domanda su Serena Enardu. Pensa se ne sia già parlato abbastanza. Laddove non fosse già chiaro, puntualizza di volersi godersi il percorso a Uomini e Donne, senza soffermarsi sul passato. Per quanto abbia rappresentato un’esperienza forte è durata poco e si è esaurita praticamente subito.

Alessandro Graziani considera il capitolo chiuso

Tra lui e Serena è rimasto unicamente un rapporto amicale, dettato dalle sensazioni forti condivise. L’ha fatta stare bene, ma – precisa – non il motivo della sua rottura con Pago. In lui ha trovato un complice con cui sfogarsi.

Probabilmente nell’istante in cui la Enardu ha compreso di aver chiuso una storia durata sette anni in quella maniera, si è accorta di aver commesso qualche errore di valutazione. Adesso decideranno insieme il loro destino e non dipende certamente da lui, come non è mai dipeso.

Il presente e il futuro di Graziani si chiama Uomini e Donne. Serena è acqua passata.