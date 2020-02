Antonella Elia: “L’unica normale nella Casa”, per Serena Enardu

Antonella Elia: è l’unica sana al Grande Fratello Vip 4 per Serena Enardu

Animi tesi al Grande Fratello Vip 4. E quando è mai stato il contrario? Nel corso delle ultime settimane varie incomprensioni hanno animato la Casa. Prima lo scontro tra Patrick Ray Pugliese e Antonella Elia, che ha accusato il coinquilino di averla spintonata.

Quindi, il focoso diverbio tra Andrea Denver e Clizia Incorvaia, autrice di dichiarazioni poi costatele la squalifica. Giusto per non perdere la media di una lite al giorno, Valeria Marini è diventata la nuova concorrente.

Già la diva dai baci stellari e Antonella Elia avevano noti precedenti. Astio sfociato nello spintone dato dall’ex soubrette di Mike Bongiorno alla rivale. Se in tanti hanno contestato la Elia, rea di perdere facilmente le staffe, a difenderla accorre Serena Enardu. L’ex protagonista di Temptation Island Vip 2, altrettanto criticata durante la partecipazione al reality, è intervenuta via Instagram Stories.

La più normale

Secondo Serena la Elia è la più normale. Perché, se sei normale, è impossibile stare lì e non dare i numeri. Perciò i follower dovrebbero fidarsi quando sostiene che sia la più sana. Le sembra assurdo trovare sempre il modo di fare la pace, sempre una buona soluzione. Immaginarseli così nella vita è irreale.

Sulla stessa linea di pensiero pure il fidanzato ritrovato Pago. Il cantautore avvisa di non toccarle Antonella Elia. I due ex concorrenti del GF Vip 4 sembrano dunque essere tornati complici dopo gli ultimi travagliati mesi. Il post condiviso da Pacifico Settembre sul popolare social fotografico suona come una conferma.

Ce n’è voluto ma finalmente è arrivato il momento, scrive il 48enne. Guarda e sceglie la vita che da zero ha ripreso a camminare. Ciò perché il primo passo è stato compiuto, il cammino è ripreso, deve unicamente continuare e non sbagliare le tonalità. Lo farà però con calma perché in questi lunghissimi mesi ha imparato a portare pazienza.

Pago pazzo di Antonella Elia

Ha imparato ad ascoltare pure il cuore degli altri. Ha imparato a non giudicare. Ha imparato che è permesso sbagliare. Ma soprattutto Pago ha imparato l’importanza di amare sempre. Lo farà avendo capito cosa vuol dire la felicità: non smettere mai di credere nell’amore e nel bene.

Lui ricomincia e spera che dal suo esempio traggano lezione i fan. Perdonare Serena gli è risultato difficile, gli ha imposto di cambiare prospettiva sul mondo. L’essere umano è per sua natura imperfetto, ma non per questo bisogna gettare all’aria tutto ciò che di buono si è costruito.