Meghan Markle, “furiosa con la Regina Elisabetta”: il torto imperdonabile

Meghan Markle sarebbe furiosa con la Regina Elisabetta dopo un provvedimento

Hanno vissuto periodo migliori il Principe Harry e Meghan Markle. Questo è certo. Come risaputo, infatti i duchi di Sussex hanno deciso di separarsi dalla famiglia reale inglese, iniziando una nuova vita. La coppia, trasferitasi in Canada, ha pertanto scelto di scendere tra i comuni mortali (o quasi…) e, in quanto tale, lavoreranno.

Sogno nel cassetto il lancio di una loro fondazione, battezzata Sussex Royal. Migliaia i dollari spesi nella realizzazione del sito, e altrettanti quelli destinati alla loro linea di merchandising. Insomma, tutto era pronto per salpare le ancore. Tuttavia, ordini dall’alto hanno obbligato lo stop. Difatti, la Regina Elisabetta, pur affermando e supportando Meghan Markle, ha posto un sorprendente veto sul marchio.

Il no andato di traverso

I due, pur conservando il titolo di Duca e Dichessa, hanno dovuto rinunciare allo status di reali. Pur avendo accettato il no, secondo quanto scrivono varie testate Meghan Markle sembrerebbe arrabbiata con sua Maestà. Proprio un amico di Meghan ne ha raccontato la furia a Express Uk. Le “meschine” richieste giunte da palazzo suscitano sdegno in lei.

Insinuare che Meghan e Harry desiderassero utilizzare la parola “royal” per trarne profitto è assurdo. Entrambi si sentono insultati. L’ex attrice di Suits ha affermato che lei e la dolce metà continueranno a vivere al di sopra di tutte queste meschinità, focalizzandosi unicamente sul bene del piccolo Archie. E supporterà sempre la causa del marito, la persona più leale e integra mai conosciuta.

Ma andiamo oltre. Perché altre fonti vicine a Meghan Markle hanno rilasciato commenti scottanti sulle pagine del Daily Mail. Da quel che si apprende le restrizioni a cui lei e Harry sono sottoposti costituiscono esclusivamente una vendetta nei loro confronti per il desiderio di emanciparsi dalla royal family.

Successivamente è intervenuto sull’argomento Richard Fitzwilliams. Alla stampa britannica l’esperto di cronache reali ha confermato la collera di Meghan verso la Regina. Non ha digerito lo schiaffo morale. È alquanto scontenta del provvedimento subito.

Meghan Markle: taglio netto

Non avrebbe mai immaginato di dover arrivare a una simile rottura. Auspicava in un’uscita di scena meno netta. Sia lei sia il compagno volevano restare reali a tempo parziali. Volevano usare i loro titoli. Fin dall’inizio della frequentazione con Harry Windsor, la diva americana ha sconvolto gli equilibri. Lungamente provato a nasconderlo, il malumore di corte è ormai venuto fuori.