Oroscopo Branko 29 febbraio 2020: Ariete impulsivo, Scorpione passionale

L’oroscopo di Branko del 29 febbraio è pronto a rivelare che cosa hanno in serbo i pianeti e le stelle per il vostro segno zodiacale. I nativi dell’Ariete devono affrontare vecchie paure, mentre le persone dell’Acquario devono tenere sotto controllo la salute. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di sabato per i 12 simboli zodiacali.

Branko oroscopo 29 febbraio da Ariete a Gemelli

Ariete – Aspettate un giorno per affrontare anche le vostre vecchie paure. Luna in Toro, congiunta a Urano, non vi fa mancare il guadagno e il successo. In questa giornata dovete controllare l’impulsività, Venere esagera.

Toro – In questa giornata avete un’incredibile geometria astrale che rende bello e buono ogni settore della vita. Con voi è sempre meglio partire dai soli o da quelli che possono diventare profitti. Trovate le persone che vi servono.

Gemelli – Avete bisogno di amore, ma domani tornerete a cantare la vostra canzone d’amore. Questa Luna fa battere il cuore dei single. Sul piano pratico, lavoro e soldi è una situazione astrologica non proprio soddisfacente.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Non è la vostra giornata a causa della scarsa sintonia tra Saturno e la Luna. Ma può capitare che in quest’ultimo giorno di febbraio si apri un inaspettato orizzonte. Avrete problemi con l’ambiente, Venere quadrata a Plutone porta agitazione nella vita matrimoniale e può chiudere legami fragili.

Leone – In campo professionale, Urano critica gli uomini del segno e mette in discussione tutte le cose fatte in passato. Luna pesante in Toro batte la donna del segno, meglio pensare al relax.

Vergine – Con Luna in Toro congiunta a Urano avete la possibilità di cambiare nel lavoro, collaborazioni oppure protestare contro certi obblighi e doveri. La felicità è altrove. Slancio passionale.

Previsioni di sabato 29 febbraio da Bilancia a Sagittario

Bilancia – In questa giornata l’amore è sensuale quasi trasgressivo. Ai rapporti non ufficiali può succedere un improvviso e teatrale distacco, magari uno dei due partner si sente offeso. Se è così, allora fate molto bene a rivolgere la vostra attenzione ad attività e affari.

Scorpione – In questa giornata potrebbe esplodere la passione, che fino ad adesso è rimasta sotto la cenere. Tenetevi pronti a un viaggio, anche se in questi giorni sono diventati difficili gli spostamenti.

Sagittario – Mercurio vi consiglia di non abbandonare il vostro seminato, poiché è la forza e il segreto del vostro successo. I favoriti di questa giornata sono gli uomini di legge. Anche se adesso Venere vi sembra una spaventosa biscia, presto diventerà una bellissima farfalla. Siete fedeli?

L’oroscopo di Branko del 29 febbraio da Capricorno a Pesci

Capricorno – In questa giornata potrebbero nascere situazioni eccitanti con le persone appena conosciute, anche gli over 60 sentono il sangue che bolle. Anche tra i coniugi si risveglia la passione. Questo potrebbe essere uno stimolo per modificare anche i rapporti professionali.

Acquario – Dovete fare molta attenzione alla salute, soprattutto alla gola e agli organi della digestione. Luna in Toro, congiunta a Urano, è turbolenta per la famiglia. Dovete fare un attento esame delle cose che possedete. Marzo si apre sotto i migliori auspici, andate incontro alla primavera rinnovati e innamorati.

Pesci – Luna in Toro congiunta a Urano s’interessa dei vostri affari e del vostro lavoro. Potete osare una nuova e un po’ spericolata impresa commerciale, soprattutto in campo immobiliare. Le donne del segno potrebbero incontrare un bell’uomo.