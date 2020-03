‘Regalaci un “hot”‘: Raffaella Fico esagera in camera da letto, lato B e seno in vista (FOTO)

Non è la prima volta che Raffaella Fico si lascia andare a scatti bollenti sul suo profilo social. Ultimamente, l’ex fidanzata di Mario Balotelli è ritornata nei salotti televisivi per parlare di sua figlia Pia e di cosa le è accaduto a scuola, dove è stata bullizzata dai suoi amichetti. Dopo la fine della storia con il calciatore, la donna si è dedicata alla sua persona e anche alla loro bambina che oggi ha sette anni.

Raffaella si è concentrata anche sul suo aspetto fisico, infatti, dai tempi del suo esordio in tv ad oggi è molto cambiata. Dando un sguardo ai suoi scatti su Instagram, è possibile vedere degli outfit davvero esagerati e come è già accaduto in passato ha scatenato le fantasie erotiche del suo pubblico maschile.

Raffaella Fico senza veli sui social

In una delle sue ultime foto Raffaella Fico si è davvero superata. L’ex concorrente del Grande Fratello ama mettersi in mostra e dopo aver perfezionato il suo fisico è completamente a suo agio anche senza veli.

Nello scatto in questione, la giovane mamma ha deciso di rendere pubblica una sua immagine privata mettendo in evidenza il proprio lato B. Perfetto, sodo e sopratutto eccitante, ha scritto qualche seguace. Qualcun altro, invece, ha preferito essere più volgare, esprimendo le proprie fantasie. (Continua dopo il post)

La foto di Raffaella Fico nel giro di pochi minuti è diventata virale. La modella infatti ha raggiunto quasi 40 mila like mandano in exstasy i fan. Purtroppo, non sempre i suoi scatti vengono apprezzati e in molti la giudicano pesantemente.

Dopo una lunga pausa dai riflettori, dopo aver partecipato sia a La Pupa e Il Secchione e poi al Grande Fratello, la Fico è scomparsa dai riflettori. Oggi, è ritornata più carica di prima e accantonata la storia con Mario Balotelli e con Alessandro Moggi sembra che sia attualmente single.

Di recente è stata beccata insieme a Francesco Caserta, ex della bonas, Paola Caruso. L’incontro ha destato molte polemiche, soprattutto da parte della showgirl, la quale si è scagliata contro la napoletana, rimproverandole il fatto di uscire con un uomo che non ha mai voluto riconoscere suo figlio.