Pamela Barretta e Enzo Capo di Uomini e Donne si lasciano “E’ finita, vi consiglio..”

E’ finita la vacanza per Pamela Barretta e Enzo Capo di Uomini e donne, ora si torna alla vita di tutti i giorni, ecco i loro consigli dei due innamorati

Finisce la vacanza meravigliosa per Pamela Barretta ed Enzo Capo, i due si separano per tornare alla vita quotidiana. La coppia ha vissuto una magnifica vacanza alle Maldive ed è tornata più innamorata che mai.

I due protagonisti di Uomini e donne si sono crogiolati per qualche settimana al caldo delle Maldive e sono tornati un po’ tristi. Tristi proprio perché la vacanza è finita, e per far capire ai fan quanto sono dispiaciuti hanno postato uno scatto sui social.

Sullo sfondo dello scatto si vede il bellissimo tramonto col cielo rosso che si sono lasciati alle spalle. In primo piano ci sono i loro baci che sono intensi e rivelano quanto i due siano innamorati. La magnifica location esotica ha fatto da sfondo alla loro fuga d’amore, rinsaldando il loro legame.

Pamela Barretta e Enzo Capo innamorati più che mai

Pamela Barretta ed Enzo Capo sono tornati dalla loro vacanza più innamorati che mai e continuano a vivere con ardore la loro storia. Infatti, la loro relazione va a gonfie vele anche se molti avevano previsto che sarebbe durata poco. Contrariamente alle aspettative, la storia d’amore fra Pamela e Enzo è più viva che mai.

I due da quando hanno lasciato lo studio del programma di Maria de Filippi hanno confermato i loro sentimenti, dimostrando di amarsi sul serio. Non mancano tuttavia gli haers a gettare ombre sulla loro storia. Infatti, sono in molti a non credere nei loro sentimenti, ma nonostante tutto i due continuano a frequentarsi.

Dopo la vacanza alle Maldive Pamela ed Enzo si separano

Finita la vacanza alle Maldive Pamela Barretta ed Enzo Capo si separano. I due tornano infatti alla loro vita di ogni giorno, anche se molti criticano Pamela perché adesso conduce uno stile di vita diverso. Le critiche avanzate si riferiscono soprattutto al modo di scegliere come concedersi il relax dopo l’avventura a Uomini e Donne.

Sono anche tanti gli utenti che si chiedono quale lavoro faccia la bella Pamela. Tuttavia, anche se spesso lei ha cercato di fornire delle spiegazioni, sembra non aver ottenuto nulla. Ad ogni modo, ciò che le preme è continuare il suo rapporto con Enzo Capo, dal quale rimarrà separata per qualche tempo per motivi di lavoro.