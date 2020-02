Antonella Elia e Valeria Marini Grande Fratello Vip 2020, nuova lite nella sauna Nascondi il cu*o pieno di cellulite”

Nuova lite fra Antonella Elia e Valeria Marini al GF Vip, in sauna il clima diventa bollente e le due showgirl non si sopportano, vediamo cosa è successo

Non si placano le liti fra Antonella Elia e Valeria Marini, le due concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 sono sempre più ai ferri corti. In qualunque discorso non riescono a trovare mai un punto in comune e quindi entrambe esplodono.

La verità è che non si sopportano a vicenda e lo dimostra anche il nuovo scontro avvenuto in sauna. Antonella Elia non sopporta l’atteggiamento di Valeria Marini, che accusa di comportarsi da prima donna e che non ha più diritti di lei.

Ad Aristide Antonella Elia ha detto che non sopporta le urla della Marini quando si sveglia, il fatto è che non sopporta la sua voce. Presente alla discussione, Asia Valente ha cercato di capire Antonella e le ha chiesto cosa non le piaceva di lei. (Continua dopo la foto)

Antonella Elia non sopporta Valeria Marini

La risposta di Antonella Elia è stata netta e decisa. La showgirl ha risposto che non sopporta nulla della Marini, e che non ha alcuna intenzione di fare pace con lei. Tuttavia, anche se la Elia aveva intenzione di ignorare la Marini, quando si sono incontrate in sauna è scoppiato il caos.

Ma cosa è successo? La Elia, che aveva deciso di tenersi lontana dalla Marini per evitare confronti, si stava concedendo un momento di relax in sauna con Aristide. Fino a quando erano loro due soli tutto era tranquillo, ma quando è entrata Valeria Marini è scoppiata la guerra. La Marini ha iniziato a parlare con Aristide e ha fatto riferimento alle critiche avanzate dalla Elia, poi gli ha chiesto come la trovava.

La Elia raccoglie la provocazione della Marini ed è guerra

La marini ha chiesto quindi ad Aristide se è stata cucita bene. A quel punto la Elia non ce l’ha fatta ed ha detto a Valeria se lei si sentisse veramente così figa. La Marini ha ribadito che era stata lei a dire davanti a tutti che era cucita dalla testa ai piedi.

Antonella, colta dalla stanchezza, e anche irritata dalle provocazioni della Marini, ha risposto che la sua testa era abbastanza cucita. E poi ha fatto riferimento al lato B della Marini dicendo che è pieno di cellulite. Insomma, fra le due showgirl è guerra aperta e la Elia a quel punto ha deciso di lasciare la sauna.