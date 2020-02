Paola Di Benedetto GF Vip si confida con Adriana Volpe ” Ci penso continuamente”

Anche per Paola Di Benedetto al GF arriva il crollo, la modella rivela ad Adriana Volpe le sue preoccupazioni riguardo la distanza con il fidanzato Federico

Nella casa del GF Vip continuano a manifestarsi i crolli da parte dei concorrenti e anche Paola Di Benedetto nostra segni di cedimento. Il bisogno degli affetti, la lontananza, il non sapere cosa accade fuori la sta facendo andare in tilt.

La Di Benedetto pensa all’esperienza che sta vivendo all’interno della Casa, ma pensa anche alla sua vita fuori dal reality show. In uno sfogo con Adriana Volpe la bella Paola ha manifestato tutte le sue preoccupazioni riguardo la distanza con il fidanzato Federico.

Come tutti sappiamo, la modella è fidanzata con il cantante del duo Benji e Fede. Ad Adriana ha rivelato di sentirsi come se stesse in un loop, e di essersi come abituata. L’ex Madre Natura, ruolo che l’ha resa nota al pubblico italiano, è stata però confortata dalla Volpe.

Paola Di Benedetto rivela il suo stato d’animo ad Adriana Volpe

La Volpe non ha esitato a confortare Paola e le ha anche detto di provare la stessa sensazione. Le due concorrenti del GF Vip si sentono come se fossero scollate dalla realtà esterna e si sono quasi abituate a stare dentro la casa.

Adriana ha ribadito che questa sensazione deriva dal fatto di creare una sorta di difesa, per proteggersi. L’ex conduttrice de ‘I fatti vostri’ è stata dunque concorde con Paola e le ha detto di stare tranquilla.

Paola però ha manifestato una certa irrequietezza, ma alle parole della Volpe, che l’ha capita perfettamente, ha detto che si sarebbe messa l’anima in pace. La bella modella sta attraversando un momento di grande confusione e di instabilità, ma non può fare nulla per scacciare quella brutta sensazione.

La Volpe rassicura Paola e le infonde coraggio

Alle parole di Paola Adriana ha risposto dicendo che è come se stesse elaborando un distacco che deve accettare. Tuttavia, loro devono portare a termine un percorso, fuori invece ci sono ricordi e stimoli e questo porta a desiderare una persona.

Poi Adriana ha rivolto a Paola un bel sorriso e ha aggiunto che non deve fare brutti pensieri. Anzi, ha cercato di rassicurarla dicendole che fuori la percezione è diversa ma la loro è una autodifesa per continuare ad andare avanti.

Gli stati d’animo delle due concorrenti sono dunque messi a dura prova e gli umori cominciano a farsi instabili.