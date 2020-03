Lory Del Santo, sesso per fare carriera: “Ricompensato chi mi ha favorito”

Lory Del Santo ammette di essere stata insieme agli uomini che l’hanno favorita nella carriera

Mentre il suo Marco Cuculo si esibirà a Domenica Live (imiterà Jack di Titanic), certamente Lory Del Santo farà il tifo per lui. L’ex stellina del Drive In, oggi divisa tra impegni sul set e ospitate televisive, ha una lunga carriera alle spalle.

E come l’ha costruita? In camera da letto, diranno le malelingue. Dotata di indubbio fascino, ha avuto tanti spasimanti, alcuni pure molto celebri, ad esempio Eric Clapton. A commentare le voci in una lunga intervista pubblicata sulle pagine de Il Giorno fu proprio la donna, oggi 61enne.

Nel corso di questa lunga chiacchierata, datata 2017, Lory Del Santo parlò della convinzione presente in molte donne, secondo cui i successi professionali si costruiscano a letto. Che concedendosi a produttori e pezzi grossi dello spettacolo la scalata professionale avvenga più velocemente. Secondo lei è una cosa da valutare caso per caso, bisogna vedere se ci sono i presupposti. Per lei non è stato così.

Preda anche al di fuori dal lavoro

Gli uomini l’hanno da sempre considerata una preda, anche al di fuori dei rapporti di lavoro. In appena un’occasione le è capitato qualcosa del genere, con un regista televisivo. Era vestita con short molto succinti e lui l’ha fatta sedere sulle sue ginocchia. La cosa non le è affatto piaciuta e se n’è andata, perché ha capito che non avrebbe fatto la differenza. Insomma, non era abbastanza influente.

Lory Del Santo, regista della webserie The Lady, spiegò dunque meglio il significato di vedere se ci sono i termini. Occorre stabilire se la cosa ti può davvero risultare utile, magari perché acconsenti e resti fregata.

Serve aver un raffinato fiuto: capire se è davvero l’occasione adatta per ottenere una trasmissione o una parte in un film. In quel caso ci avrebbe pensato, lo avrebbe pure fatto in quel momento ma ormai era troppo tardi. Non c’era nessuno interessata.

Lory Del Santo: gli amori segreti

Al limite in un paio di circostanze è stata con chi l’aveva favorita, ma solamente dopo, come forma di ringraziamento. Tra i numerosi flirt collezionati nel corso della sua vita spicca pure un certo Gianni Agnelli, L’Avvocato.

Del ricco proprietario della Fiat e della Juventus la Del Santo ricordava le abitudini. Guardava la televisione e controllava se aveva fatto qualche accenno a lui. Talmente le accordava fiducia da presentarle il figlio in casa sua. Da parecchi anni Lory vive una relazione stabile con Marco Cuculo. Nonostante la notevole differenza d’età (33 anni) tutto funziona a meraviglia.