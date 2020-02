Romina Power ridicolizza Al Bano Carrisi davanti a tutti, lui si vendica così [FOTO]

Al Bano e Romina Power ospiti ad Amici di Maria De Filippi

Venerdì sera 28 febbraio 2020 su Canale 5 ha preso il via la 19esima edizione del Serale di Amici di Maria De Filippi. Quest’anno la padrona di casa e gli autori hanno rivoluzionato il meccanismo togliendo squadre e facendo delle sfide dirette. Ma il cambio ha scatenato una serie di polemiche sui vari social network.

Verso le 23 in studio sono entrati Al Bano e Romina Power per valutare le performance dei professori in gara. E proprio dopo l’ingresso c’è stato un clamoroso botta e risposta tra i due ex coniugi.

Frecciate al veleno tra i due ex coniugi

Il pubblico di Amici 19 si è accorto di una clamorosa gaffe commessa da Romina Power facendo calare il gelo in studio. La cantante statunitense ha stuzzicato l’ex marito Al Bano Carrisi, che non si è fatto trovare impreparato rispondendole a tono con una battuta velenosa. Comportamento che in tanti lo hanno letto come un rapporto che traballante.

“Non hai dimenticato qualcosa stasera? Non hai portato la sciarpetta copri panza”, ha detto l’artista americana. Ma il cantautore di Cellino San Marco non ha perso tempo replicando così: “L’ho lasciata a te”. Sembra proprio che tra i due componenti della storica coppia ci sia del gelo. E pensare che in molti erano convinti in un loro ritorno di fiamma. (Continua dopo la foto)

Al Bano e Loredana Lecciso di nuovo insieme?

Dopo le frecciate velenose di Al Bano e Romina Power alla prima puntata di Amici 18, sui vari social network, in particolare Twitter, il video in questione è diventato virale facendo il giro del web in pochissimo tempo. Inoltre si è diffusa la notizia che tra i due ex coniugi non corra buon sangue.

Nel frattempo, qualche giorno fa Loredana Lecciso ha condiviso sul suo account Instagram uno scatto con il Maestro Carrisi, sorridenti e super complici. Questo farebbe sospettare che la passione tra il cantautore salentino e l’ex soubrette non si sia mai spenta, come lei stessa ha recentemente detto a Domenica Live.