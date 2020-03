Giorgio Manetti presenta il suo nuova fiamma: è uguale a Gemma Galgani (FOTO)

Anche se sono passati più di due anni da quando Giorgio Manetti ha lasciato il parterre di uomini e Donne, il cavaliere continua a far parlare di se.

Intervistato di recente, dal Magazine Uomini e Donne, ha parlato ancora una volta di Gemma Galgani e della sua posizione all’interno del trono over. Da quando ha abbandonato il programma televisivo, la Vita di George è completamente cambiata e fuori dagli studi ha trovato anche un nuovo amore.

Giorgio Manetti innamorato di Caterina

L’ex di Gemma Galgani ha trovato la donna della sua vita. Si chiama Caterina, ha 54 anni è affascinante, bionda e sexy. La donna ha fatto breccia nel suo cuore e da due anni convivono insieme a Firenze. I tempi di Uomini e Donne sono finiti: con lei, Manetti ha messo la testa a posto!

In un’intervista rilasciata a Nuovo, Giorgio ha affermato di aver avuto tantissime donne al suo fianco e che è stato innamorato pochissime volte. Entrambi sono stati beccati in un ristorante a Sanremo, tra baci carezze e coccole. L’ex protagonista del trono over accanto a Caterina è finito in prima pagina, scatenando la curiosità delle fan. (Continua dopo la foto)

Il ricordo di Gemma Galgani

Giorgio Manetti e Caterina sono stati legati già dal 2007 al 2009. Dopo la fine di uomini e Donne il cavaliere ha rincontrato la sua vecchia fiamma e sono ritornati insieme. Da allora non si sono lasciati più. Qualcuno ha ipotizzato una separazione, ma i diretti interessati non hanno mai confermato, né smentito.

Ritornando a Gemma, il sessantenne ancora oggi ne porta un bel ricordo nel suo cuore. Allo stesso tempo, però, non capisce il motivo per cui sia ancora in trasmissione. “Ormai sono più di 10 anni che è alla ricerca di un amore e il suo comportamento fa scappare tutti“, ha affermato il fiorentino.

Secondo George, la Galgani dovrebbe farsi un esame di coscienza e capire che ormai è passato troppo tempo e tutti hanno capito che forse più che l’amore è alla rcierca di un personaggio.