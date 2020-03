Scandalo al Trono over, Gemma Galgani beccata con l’ex in albergo: “è una bugiarda”

Ormai sono anni che le vicende amorose di Gemma Galgani conquistato i telespettatori a casa. La dama, infatti, da tempo ormai è alla ricerca del vero amore che purtroppo ancora non è arrivato.

Ciò che tutti non sanno però è che ha già un matrimonio alle spalle con Francesco D’Acqui, sposato all’età di 20 anni. In una recente intervista, l’uomo h parlato della sua ex moglie e del ricordo che ne porta oggi nel suo cuore. Vediamo nei dettagli cosa ha rivelato.

Le parole dell’ex marito di Gemma Galgani

L’ex marito di Gemma Galgani si è lasciato andare a cuore aperto parlando sopratutto della ex moglie. Non sono mancate dichiarazioni sul matrimonio finito ormai da molti anni. L’uomo ha affermato che conoscendo Gemma di sicuro soffre tantissimo all’interno di Uomini e Donne per colpa dei cavalieri che non la trattano bene.

Un tempo anche lui è stato male per la torinese, soprattutto dopo la separazione che è avvenuta dopo sei mesi dalle nozze. Oggi Francesco, dopo circa 10 anni di solitudine è riuscito ad aprire il suo cuore ad’altra persona e oggi è felicemente sposato con Cinzia.

La dama beccata con il suo ex in albergo

Secondo le ultime indiscrezioni circolate sul web, pare che Gemma Galgani sia stata beccata proprio con l’ex marito nella hall di un albergo. I due sono stati visti intenti a consumare un aperitivo qualche tempo fa. Non si sa ovviamente se abbiano trascorso la notte in albergo o se la dama di Uomini e Donne abbia voluto incontrarlo per un aperitivo e due chiacchiere.

A rivelare questa notizia alcuni fan del programma di Maria De Filippi che si chiedono se tra i due ex sia realmente finita visto che si vedono ancora. Più di una volta, sono circolate strane voci sui social. Qualcuno, infatti, ha accusato la direttrice di teatro di essere falsa e bugiarda e di avere un amore fuori dagli studi. Voci che ad oggi non hanno mai trovato nessuna fondamenta e che la stessa Gemma non ha mai smentito.