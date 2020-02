Sabrina Ferilli a luci rosse, l’attrice si mostra in topless ma qualcosa va storto: “Hai la cellulite…”

Sabrina Ferilli in topless: fan in delirio

Qualche tempo fa la bella Sabrina Ferilli, reduce dalla sua partecipazione a Tu si que vales, era stata fotografata in vacanza mentre sfoggiava un topless. Gli scatti in questione hanno lasciato a bocca aperta tutti i suoi fan, ma nello stesso tempo l’attrice ha ricevuto diverse critiche sulla sua forma fisica.

L’artista capitolina era in compagnia del marito Flavio Cattaneo, il manager con cui è sposata da nove anni. Come tutti i personaggi dello spettacolo anche la Ferrili è sempre seguita da paparazzi pronti a catturare dei momenti della cara amica di Maria De Filippi. E proprio i fotografi sono stati in grado di rubare qualche scatto riprendendola mentre usciva dalla piscina, prima in bikini e subito dopo in topless. (Continua dopo la foto)

La reazione del popolo del web e degli haters

Sabrina Ferilli, che da ottobre a dicembre ha ricoperto il ruolo di giurata popolare a Tú sí que vales su Canale 5, è stata immediatamente attaccata dai cosiddetti leoni da tastiera che sono sempre presenti sui vari social network e che hanno criticato aspramente il fisico della nota attrice romana.

Dopo aver scritto che ormai non se lo può più permettere di mettersi col seno al vento, altri hanno sottolineato che il corpo della moglie dell’imprenditore Flavio Cattaneo è poco tonico e segnato dalla cellulite. In quell’occasione, però, non tutti hanno criticato ferocemente il fisico di Sabrina Ferilli. Tra i vari commenti spuntati sui social sono apparsi anche tanti complimenti.

Maria De Filippi e Sabrina Ferilli a Sanremo 2021?

A distanza di qualche settimana dalla conclusione della 70esima edizione del Festival di Sanremo, già si inizia a parlare del prossimo anno. Una nuova stagione che potrebbe vedere dei cambiamenti per quanto riguarda la conduzione.

Infatti gira voce sul web che potrebbe essere affidata ad una coppia, come quella composta dalla regina della televisione italiana Maria De Filippi e dalla sua cara amica Sabrina Ferilli. Entrambe potrebbero affiancare sul prestigioso palco del Teatro Ariston, Amadeus che l’ha presentata lo scorso febbraio.