“Ci fermiamo…”: La vita in diretta, arriva l’annuncio di Lorella Cuccarini e Alberto Matano

L’annuncio di Alberto Matano e Lorella Cuccarini

L’ultima puntata settimanale de La vita in diretta si è chiusa in modo in solito, ovvero con un video che subito dopo è stato postato sulla pagina ufficiale Facebook dedicata alla storica trasmissione di Rai Uno. Alberto Matano e la collega Lorella Cuccarini hanno avuto una settimana particolarmente contrastata e pesante per via dell’emergenza del Coronavirus.

Non solo il rotocalco pomeridiano della rete ammiraglia della Rai, ma anche altre trasmissioni come Unomattina e Storie Italiane di Eleonora Daniele. Prima di congedarsi, i due conduttori hanno detto al pubblico: “Siamo arrivati alla fine di una settimana molto impegnativa. Ora ci fermiamo per due giorni”.

Ringraziamenti a La vita in diretta per la vicenda Coronavirus

Come accennato prima, dopo la conclusione di una settimana molto difficile per La vita in diretta, nel video condiviso su Facebook Lorella Cuccarini ha voluto dare un abbraccio a tutti gli operatori sanitari che stanno lavorando, ma anche a tutte le persone che sono in quarantena nelle zone rosse, a tutti coloro che stanno lottando per guarire.

Dopo questa affermazione della nemica di Heather Parisi, il collega Alberto Matano ha voluto ringraziare anche tutti i giornalisti, in particolare gli inviati del rotocalco pomeridiano di Rai Uno che da una settimana sono nelle prossimità delle zone rosse in Lombardia e Veneto.

Ascolti record per La vita in diretta di Alberto Matano e Lorella Cuccarini

Chiudendo la clip in questione, i padroni di casa de La vita in diretta Alberto Matano e Lorella Cuccarini hanno poi dato appuntamento a lunedì con una nuova settimana di programmazione. Ricordiamo che in questi giorni i due conduttori hanno messo in grosse difficoltà Barbara D’Urso e il suo Pomeriggio Cinque in termini d’ascolti.

Prima dei saluti, i due professionisti hanno detto che tutta la squadra del programma continuerà ad informare il pubblico, ma anche a tenere compagnia. Infatti, oltre alla cronaca e all’attualità si occupa anche di temi più leggeri come ad esempio lo spettacolo e il gossip.