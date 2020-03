Oroscopo Paolo Fox 1° marzo 2020: Gemelli un po’ preoccupati, Leone indeciso

L’oroscopo di Paolo Fox del 1° marzo è pronto a raccontare che cosa hanno in serbo gli astri per il vostro segno dello Zodiaco. Per i nativi del Toro è un periodo davvero importante, soprattutto per chi deve fare una scelta di lavoro. Giornata complessa per le persone del Cancro. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di domenica per i 12 segni zodiacali.

Paolo Fox oroscopo 1° marzo da Ariete a Gemelli

Ariete – È una domenica valida. Incontri, amicizie e progetti da rivalutare tra la primavera e l’estate. Chi semina bene adesso, avrà i risultati tra qualche mese. Giove e Saturno dissonanti vi spingono a portare avanti i progetti già avviati.

Toro – Periodo importante per coloro che vogliono fare scelte di lavoro. In amore, se avete le idee molti chiare o se state con la persona giusta, potreste impegnarvi a portare avanti i progetti per i prossimi mesi. In questa domenica è necessario un po’ di relax. Massima attenzione con i soldi.

Gemelli – Anche se con qualche piccola preoccupazione, questa domenica funziona. Vivete in una situazione poco agitata, questo non è poco visto che passate le giornate frenetiche senza mai stare fermi. Qualcuno ha difficoltà a dormire, pensando a quello che deve fare il giorno dopo.

Previsioni di domenica 1° marzo da Cancro a Vergine

Cancro – Questo è un cielo un po’ complesso per i sentimenti e anche per il lavoro. Lo sanno bene i giovani che da poco hanno iniziato un’attività part-time, senza alcun tipo di prospettiva. Anche chi ha un lavoro fisso è in cerca di altre prospettive.

Leone – La giornata indecisa per i sentimenti. Le coppie longeve desiderano garanzie ma nessuno le ascolta. Venere favorisce le avventure d’amore, ma a marzo dovete capire se continuare oppure no. In campo lavorativo siete stanchi di una situazione incerta.

Vergine – Questa è una domenica che funziona bene. Amore in recupero, per le coppie che non hanno problemi si prospetta un periodo di grande efficacia e fortuna. Alcuni già pensano a una convivenza, matrimonio.

Astrologia giornaliera da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Per l’amore è una giornata di recupero. Spesso vi adeguate alle circostanze per evitare le discussioni. Avete delle prove da superare, ma le vincerete. Non scoraggiatevi mai e cercate anche di essere più risoluti nelle scelte.

Scorpione – Molti di voi hanno dei conti in sospeso perché ci sono state delle spese impreviste. L’oroscopo di Paolo Fox consiglia ai dipendenti di non fare polemiche con i colleghi. Per l’amore, marzo sarà il mese delle scelte definitive. In questo momento evitate confusione.

Sagittario – Avete una grande voglia di cambiamenti, per tale motivo dovete cercare di avvicinarci di più alle persone che vi vogliono bene. Coloro che non viaggiano o che non svolgono un’attività ripetitiva, non sono del tutto sereni. Per questo motivo vivono uno stato di tensione.

L’oroscopo di Paolo Fox del 1° marzo da Capricorno a Pesci

Capricorno – Anche se solitamente siete metodici nelle decisioni, ora potreste ingranare la quinta marcia e andare a tutta velocità. È chiaro che in una condizione così agitata si trascura l’amore. In questo modo le coppie a rischio sono ancora più instabili e devono stare attenti alle polemiche.

Acquario – Da molto tempo state cercando di trattenere il nervosismo. Non è un periodo semplice, soprattutto per coloro che devono fare una scelta tra le due storie. Evitate di spendere troppo e non fate acquisti inutili.

Pesci – In questo periodo siete più indecisi che mai, non sapete qualche delle due storie scegliere. Non si esclude qualche bella novità in campo lavorativo, soprattutto per i lavoratori autonomi. In amore non bisogna restare fermi. Periodo importante per chi vuole fare nuove amicizie o rimettersi in gioco.