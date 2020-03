Ballando con le Stelle 2020: ecco chi sono i primi concorrenti e quando prenderà il via

Milly Carlucci pronta con la nuova edizione del talent di ballo

Manca pochissimo alla messa in onda di una nuova edizione di Ballando con le Stelle, il talent condotto da Milly Carlucci. Infatti il programma giunto alla 15esima stagione prenderà il via da sabato 28 marzo 2020 in prime time su Rai Uno.

Quindi anche quest’anno ci sarà uno scontro a distanza tra la conduttrice abruzzese e Maria De Filippi, alla guida del Serale di Amici 19. Infatti, quest’ultimo dopo quattro appuntamenti al venerdì sera traslocherà nella sua collocazione originaria.

Mentre la finalissima di Ballando è prevista per il 23 maggio. Squadra che vince non si cambia, infatti alla giuria sono stati confermati: Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto. Al momento, invece, non è certa la presenza di Alberto Matano e Roberta Bruzzone a bordo campo. Ci sarà di nuovo Paolo Belli e la sua orchestra, mentre mancherà uno dei pilastri del format, ovvero la danzatrice Samanta Togni.

L’addio di Samanta Togni a Ballando con le Stelle

Ebbene sì, dopo 14 edizioni Samanta Togni ha deciso di lasciare Ballando con le Stelle per dedicarsi ad altro. La 38enne, infatti, presente sin dalla prima stagione vorrebbe esplorare altri campi. A rivelarlo è stata lei stessa in una recente intervista . La coreografa ha detto che è stata sua la scelta di abbandonare il programma di Mully Carlucci, ringraziano il programma di Rai Uno che in tutti questi anni le ha dato moltissimo.

Per il momento fa l’inviata nella trasmissione ‘Buongiorno benessere’, ma ha fatto anche teatro e le piacerebbe molto continuare. Quindi la donna ha molti progetti in cantiere. Al momento non sappiamo da chi verrà sostituita, mentre saranno presenti: Raimondo Todaro, Samuel Peron, Lucrezia Lando, Veera Kinnunen, Stefano Oradei.

Ballando con le Stele 2020: i possibili concorrenti in gara

Nonostante mancano quattro settimane alla nuova edizione di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci non ha ancora annunciato dei nomi ufficiali di chi vi parteciperà. Sappiamo che l’attrice Barbara Bouchet farà parte del cast.

Mentre sul web girano altri nomi come: Daniele Scardina, Veronica Pivetti, Elisa Isoardi, Francesca Fialdini, Arisa, Francesca Piccinini, Can Yaman, Me contro Te. Saranno loro o se ne aggiungeranno altri?