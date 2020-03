“Ma che esagerazione…”: Elodie senza freni: il vestitino rosso non contiene il seno [FOTO]

Il grande successo di Elodie sia in amore che nel lavoro

Senza ombra di dubbio Elodie sta attraversando uno dei periodi più rosei della sua vita. Un vero e proprio riscatto dopo un’adolescenza difficile. Ricordiamo, infatti, che la Di Patrizi è cresciuta nella periferia di Roma senza genitori e crescendo la sorella più piccola Fay.

E a proposito di quest’ultima, in una recente intervista a Grazia ha confessato che la consanguinea è omosessuale. L’ex allieva di Amici di Maria De Filippi è sempre più innamorata di Marracash, il rapper siciliano che ha conquistato la scorsa estate.

Inoltre, dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2020 la carriera artistica procede a gonfie vele. Da un mese è uscito il suo nuovo album e ‘Andromeda’ è la canzone più diffusa in tutte le radio italiane. Nel frattempo la ragazza non si tira indietro nel realizzare degli scatti in cui la bella cantante è davvero sexy.

La Di Patrizi in versione sexy su Instagram

Da qualche mese la bella Elodie Di Patrizi è diventata testimonial di un famosissimo brand di biancheria intima, ma le sue foto postate su Instagram mandano davvero in delirio il popolo del web. Infatti, oltre ad essere una brava interprete nel panorama musicale del nostro Paese, la fidanzata di Marracash è anche molto portata come modella.

Non molto tempo fa l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi si è mostrata sul social network con un vestitino mozzafiato che metteva in risalto il suo corpo. Un fisico statuario grazie a sofferti allenamenti in palestra. La mise dell’artista italo-francese metteva in risalto il suo décolleté che faceva fatica a rimanervi dentro. (Continua dopo la foto)

Elodie e la sua ospitata a Verissimo di Silvia Toffanin

Nel frattempo continuano le ospitate di Elodie Di Patrizi. Infatti, dopo la recente intervista al magazine femminile Grazia dove ha parlato dell’orientamento sessuale della sorella Fey, è stato il turno di Verissimo.

Infatti, nella puntata in onda sabato 29 febbraio 2020 la cantante romana si è confessata a lungo nel salotto di Silvia Toffanin interpretando anche il brano sanremese ‘Andromeda’, per ora il più ascoltato dell’intera kermesse canora.