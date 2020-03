Avete mai visto dove abita Vanessa Incontrada? Una casa elegante e raffinata nella bella Toscana [FOTO]

Vanessa Incontrada ad Amici di Maria De Filippi

I telespettatori di Canale 5 hanno avuto modo di vedere Vanessa Incontrada in un ruolo inedito, ovvero come giudice nel serale di Amici 19. Dopo la fiction di Rai Uno che ha riscosso un grandissimo successo, l’attrice italo-spagnola è stata chiamata da Maria De Filippi e lei ha subito accettato.

Quindi per le prossime settimane dovrà fare sali e scendi da Roma alla Toscana. Infatti abita proprio lì l’ex padrona di casa di Zelig. Precisamente a Follonica, con il compagno Rossano Laurini e il figlio Isal, nato nel 2008.

La casa in Toscana dell’attrice italo-spagnola

Nonostante lavori spesso in televisione, Vanessa Incontrada è una donna molto riservata e a cui piace mantenere la propria privacy. Come accennato prima, insieme alla sua famiglia vive in un paese della Toscana dove gestisce una boutique, Besitos, dove vende la propria linea di abbigliamento.

Ed a Folonica ha una casa molto classica e raffinata. Lei, il compagno e il figlio amano rilassarsi nella zona living che è curata nei minimi dettagli. Nella sala principale, infatti, l’attrice ha deciso di adottare uno stille tutto bianco e dei mobili dalle linee essenziali.

La grande stanza è circondata da grandi vetrate dove entra la luce naturale, mentre al centro è presente un ampio divano chiaro. Alle spalle di esso troviamo il tavolo in legno e sedie dallo stile differente. Da alcune foto che la stessa Incontrada ha postato su IG, possiamo vedere il pianoforte in un angolo del salone. (Continua dopo le foto)

La cucina di Vanessa Incontrada

Per quanto riguarda la cucina, Vanessa Incontrada ha deciso di adottare le medesime tonalità delle altre stanze, ovvero il grigio e bianco. Colori che vanno in perfetta armonia con il resto dell’abitazione.

Mentre al centro c’è un grande piano di lavoro e alle spalle il piano cottura in acciaio, cosi come il frigorifero. Invece sulle mensole sono adagiati dei libri e alcuni oggetti decorativi. Da oltre 10 anni l’attrice iberica sta insieme con Rossano Laurini, i due però non sono sposati ma il matrimonio potrebbe arrivare al più presto.