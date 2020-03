Antonella Clerici e Eddy Martens, la verità sull’addio: “Lui voleva sempre fare…”

Antonella Clerici lontana dalla tv ma testimonial di una catena di discount

Da qualche giorno sui vari canali televisivi gira interrottamente uno spot pubblicitario che ha come protagonista Antonella Clerici. Quest’ultima rimasta orfana di programmi televisivi in Rai, per il momento deve accontentarsi di pubblicizzare una nota catena di discount italiana.

Il suo programma Sei un Mito, infatti, non andrà più in onda a primavera inoltrata, ma bensì a settembre 2020. Nel frattempo la conduttrice lombarda di gode il suo nuovo compagno Vittorio Garrone e la figlia Maelle, sempre più grande e somigliante al padre. E a proposito di quest’ultimo, come mai la Clerici all’epoca disse addio ad Eddy Martens?

La storia d’amore di Antonella Clerici ed Eddy Martens

Antonella Clerici ed Eddy Martens hanno avuto una lunga storia d’amore da cui è nata Maelle, oggi una signorinella. Nonostante abbiano trascorso molti anni insieme, l’ex conduttrice de La prova del cuoco e il ragazzo 13 anni più giovane non sono mai convolati a nozze.

Ma per quale ragione la professionista Rai non ha sposato Martens ai tempi, quando le cose andavano bene? Nel corso di una recente intervista Antonellina ha confidato di essersi sposata ben due volte, e puntualmente dopo due anni tutto è finito con una separazione. Con molta probabilità il matrimonio non fa per lei, quindi non vuole insistere.

Le ragioni della separazione e del non matrimonio

Parlando del suo ex compagno Eddy Martens, Antonella Clerici ha detto che con lui cìè stata insieme per quasi dieci anni. All’epoca lui aveva 28 anni mentre l’artista lombarda 41. Il padre di Maelle voleva uscire, divertirsi, pensava che la vita di coppia fosse come vivere in un villaggio vacanza.

L’ex padrona di casa de La prova del cuoco ha ammesso di aver compiuto un grosso sbagli, ovvero di strutturarlo troppo e di cercare di farlo crescere in un colpo solo, portandolo a viziarlo.

Quando erano una coppia lei gli permetteva di non curarsi della Clerici e quindi era quest’ultima a fare tutto. Dopo la separazione, a distanza di tanti anni ha rivalutato Eddy. Infatti ora è un uomo con dei sani principi e valori, che sta trasferendo alla loro figlia Maelle.