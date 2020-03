Antonella Elia contro Valeria Marini e Fernanda Lessa: “Rompico*****i”

Antonella Elia provocata da Fernanda Lessa e Valeria Marini: lei perde la pazienza

Se pensavate che l’eliminazione di Serena Enardu e Pago avrebbe rasserenato gli animi, vi sbagliavate di grosso. Forse mai come in questo periodo il clima al Grande Fratello Vip 4 è irrespirabile. Mossa decisiva per scatenare astio l’ingresso di Valeria Marini. Sui suoi confronti, Antonella Elia e Antonio Zequila avevano già espresso commenti ben poco carini in passato.

Precisamente dalla baruffa tra Valeriona e Rita Rusic, quando il duo di concorrenti criticò aspramente la bellezza della prima. Attacchi pesanti, che hanno profondamente ferito la diretta interessata. Con premesse del genere la lite appariva dietro l’angolo e, infatti, già nelle prime ore di convivenza sono volati stracci.

Guerra su due fronti

A chi va peggio è Antonella Elia. Non solo deve vedersela con la Marini, ma pure con Fernanda Lessa. Tra i tanti partecipanti usciti dal programma, l’ex showgirl brasiliana si è guadagnata fino a questo momento la permanenza. Fin dal primo giorno si sono poco annusate Antonella e Fernanda, forse perché troppo simili?

Il passare delle settimane è servito a ben poco. Inevitabilmente gli altri inquilini, per quanto focalizzati sul percorso personale nel reality di produzione Mediaset, si trovano coinvolti. Anziché migliorare la situazione pare peggiorare di continuo. L’ultima “bravata” è di Fernanda. La donna ha escogitato una tecnica anti-Elia.

In cosa consiste? Nel farsi il segno della croce ogni volta che Antonella Elia compie l’ingresso in una stanza. Lessa ha convinto anche Valeria Marini a fare altrettanto (deve esserle costate una grande fatica …). Tuttavia, Valeria ha voluto rincarare la dose. Si è procurata un rosario e glielo ha puntato contro. In quell’istante la Elia ha perso la pazienza e le ha rifilato uno spintone, dandole delle streghe. Non ne può più. Il secondo spintone nel giro di pochi giorni assestato alla Marini.

Antonella Elia: pronti i provvedimenti?

Stavolta la produzione del GF prenderà provvedimenti? La personalità della Marini sta emergendo completamente e con le sue provocazioni Antonella rischia di lasciare la trasmissione. Già funestata da eccellenti squalifiche, inflitte a Salvo Veneziano, per le battute offensive su Elisa De Panicis, e Clizia Incorvaia.

L’ex moglie di Francesco Sarcina è stata costretta ad abbandonare il gioco, rea di accostare Andrea Denver al pentito Buscetta. La violenza in questo caso è fisica, ciononostante Valeria abbia la sua bella dose di responsabilità. Uno spettacolo francamente orribile.