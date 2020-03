Una Vita trame spagnole: Marcia rivela il suo segreto a Felipe

Tante nuove trame aspettano i telespettatori di Una Vita. Le anticipazioni delle puntate spagnole svelano che Felipe scoprirà che cosa tormenta tanto Marcia, la sua amante. Nello stesso tempo, Ramon riuscirà a mettere in ginocchio Genoveva e Alfredo e a ridare ai vicini i loro soldi. Infine, Ursula proverà a mettere i bastoni tra le ruote all’Alvarez Hermoso e alla sua amante, spinta dalla perfida dark lady Genoveva.

Una Vita anticipazioni: sollievo ad Acacias

Stando alle anticipazioni della soap opera, Alfredo dovrà fare i conti con la perseveranza di Ramon e Felipe, che riusciranno a smascherare la truffa ai danni dei vicini. Finalmente, potranno riavere il loro denaro.

Nel frattempo, tornerà ad Acacias Milagros, che verrà accolta con grandi festeggiamenti da tutta la sua famiglia. Come rendono noto gli spoiler di Una Vita, Genoveva proverà nuovamente a farsi perdonare da Felipe, senza sapere che l’uomo è ormai innamorato dell’affascinante domestica brasiliana. Furiosa per l’ennesimo rifiuto, chiederà ad Ursula di aiutarla a sbarazzarsi della sua rivale. A quel punto, la Dicenta raggiungerà Marcia, ordinandole di andarsene.

Il segreto di Marcia

Inaspettatamente, Marcia deciderà di rivelare a Felipe la verità sul suo passato. Essendo nata in Brasile, fu costretta alla schiavitù e alla prostituzione. La donna temerà di essere respinta, ma l’avvocato le prometterà di non abbandonarla. Proseguendo con le anticipazioni di Una Vita, vedremo Ramon intenzionato ad aiutare economicamente Fabiana e Servando. A tal proposito dirà a Carmen di organizzare il banchetto di nozze presso la pensione.

Felipe verrà a sapere che Genoveva ha minacciato Marcia e così intimerà sia lei che Ursula di stare lontano dalla sua amata. Nelle nuove trame di Una Vita ci sarà spazio anche per Emilio e Cinta che, a dispetto dei loro genitori che vorrebbero separarli, decideranno di vivere alla luce del sole il loro grande amore.

Genoveva dice addio a Felipe

Continuando con le anticipazioni della soap opera Una Vita, Genoveva deciderà di fare una contromossa, organizzando un viaggio lontano di Acacias. Dopo aver salutato le amiche, raggiungerà Rosina e Marcia e, fingendosi preoccupata, dirà loro di occuparsi di Felipe durante la sua assenza. Che cosa avrà in mente la dark lady?

Poco dopo, Genoveva vorrà incontrare Felipe per dargli l’addio definitivo. L’avvocato cadrà nel suo tranello e ingenuamente penserà di poter vivere liberamente la sua relazione con Marcia. La verità è però ben diversa, in quanto la Bryce e Ursula macchineranno un piano per sbarazzarsi definitivamente della brasiliana. Come svelano gli spoiler di Una Vita infatti, Genoveva avrà come unico obiettivo la morte di Marcia, rea di avergli rubato l’uomo che amava.