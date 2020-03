Beautiful anticipazioni americane: Liam geloso di Steffy

Le anticipazioni americane delle puntate di Beautiful raccontano che Steffy deciderà di voltare pagina accettando di uscire con un altro uomo, consapevole del fatto che Liam sia ancora innamorato di Hope.

Tuttavia, il giovane Spencer inizierà a provare una strana gelosia. Nel frattempo, crescerà sempre di più l’astio tra Ridge e Brooke mentre il piano di Hope per strappare Douglas dalle braccia del pericoloso Thomas prenderà una svolta inaspettata.

Beautiful anticipazioni: Steffy ha dei dubbi

Nelle puntate americane della soap opera ambientata a Los Angeles, Ridge capirà di essere sempre più distante da Brooke e nello stesso tempo attratto da Shauna, tanto da passare la maggior parte del tempo in sua compagnia. Le anticipazioni di Beautiful svelano che Steffy verrà a sapere che Hope ha chiesto la custodia di Douglas e si preoccuperà non poco.

La Forrester condividerà i suoi dubbi con Thomas, dicendogli di non firmare i documenti. Hope sembra infatti essere ossessionata da Douglas, proprio come lo era con la piccola Phoebe prima che scoprisse che fosse sua figlia Beth. Thomas capirà di avere una preziosa alleata e sfrutterà la situazione a suo favore.

Liam scopre che Steffy ha un altro

Continuando con le anticipazioni di Beautiful, sappiamo che Liam verrà a sapere che Steffy sta uscendo con un altro uomo. La gelosia sarà moltissima, tanto da indurlo a chiedere un chiarimento con lei.

Ridge e Brooke avranno l’ennesima discussione, senza trovare un punto di incontro in merito alla questione dell’affidamento del piccolo Douglas. Ridge, inoltre, non è al corrente del piano che Hope e Brooke hanno macchinato per fare in modo che Douglas Thomas stia lontano da suo figlio. Come reagirà quando la verità verrà a galla?

Il piano di Thomas per far ingelosire Hope

Zoe, nel frattempo, sarà lusingata dal corteggiamento di Thomas. Peccato che il Forrester Jr. stia uscendo con lei solo per far ingelosire Hope. A tal proposito, Thomas metterà in scena un teatrino per far inviperire la ex moglie. Inviterà Hope con una scusa a casa sua e le farà trovare una cenetta romantica con tanto di fiori e champagne.

La Logan crederà che sia per lei, ma resterà delusa quando Thomas le rivelerà che lui e Douglas hanno preparato questa dolce sorpresa per Zoe. Come raccontano le anticipazioni americane di Beautiful, Hope brucerà di gelosia e inizierà a pensare che la Buckingam possa prendere il suo posto accanto a Douglas. Il piano di Thomas dunque funzionerà alla grande.