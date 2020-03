Ballando con le Stelle inizia a prendere forma: le novità annunciate

Ballando con le Stelle scalda i motori: come sarà l’edizione 2020

Rombo dei motori… si parte! Ormai è tutto pronto per il ritorno su Rai 1 di Ballando con le Stelle. Lo show inizierà sabato 28 marzo, condotto, come sempre, da Milly Carlucci. E, come sempre, il varietà gareggerà contro Amici di Maria De Filippi che, dopo le prime puntate trasmesse di venerdì sera, andrà in onda su Canale 5 di sabato. Lo show di Mamma Rai durerà circa due mesi: la finale è in programma il 23 maggio prossimo.

Poiché squadra che vince non si cambia, la giuria resterà quella delle ultime edizioni, composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Mistero, invece, se il giornalista Alberto Matano e la criminologa Roberta Bruzzone daranno supporto da bordo campo.

Samantha Togni lascia

Sicura la presenza di Paolo Belli e della sua band, mentre tra i professionisti mancherà la bellissima Samanta Togni. In una recente intervista la 38enne ha spiegato la conclusione della parentesi professionale dopo 14 anni. Si tratta di una sua scelta. Ha deciso di lasciare Ballando con le Stelle nel momento opportuno. Una ballerina ha comunque una “scadenza”, oltre la quale deve quantomeno rallentare.

Lo show le ha dato moltissimo, ma adesso desidera rimettersi in gioco. Chi chiameranno a prenderne il posto? Ancora il nome è top secret, mentre sembrano sicure le presenze di Veera Kinnunen, Lucrezia Lando, Stefano Oradei, Samuel Peron e Guillermo Mariotto.

Si brancola finora nel buio sul cast di concorrenti di Ballando con le Stelle 2020. L’unico personaggio che ha confermato la sua presenza è stata Barbara Bouchet. L’attrice di origini tedesche, madre del noto chef Alessandro Borghese, scenderà dunque in pista. Sosterrà impegni probanti nel format danzereccio, un canale per arrivare ai più giovani che magari la conoscono meno.

Ballando con le Stelle: i papabili concorrenti

Poi solo ipotesi, più e meno attendibili, a cominciare da Elisa Isoardi, padrona di casa de La Prova del Cuoco.L’ex compagna di Matteo Salvini accetterebbe davvero volentieri la proposta. Altrettanto lo farebbe Francesca Fialdini, attualmente alle prese con Da noi… a ruota libera. La Carlucci starebbe serratamente corteggiando la cantante Arisa, reduce dalla partecipazione a Il Cantante Mascherato.

Proverrebbero dall’ambiente sportivo il pugile Daniele Scardina (fidanzato di Diletta Leotta) e la pallavolista Francesca Piccinini. Infine, Veronica Pivetti, la star di ‘Bitter Sweet’ Can Yaman e gli idoli dei piccini Me contro Te completerebbero il quadro. Un prodotto per tutta la famiglia!