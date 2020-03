Bimba di 3 anni quasi stuprata al McDonald: salvata dal padre

Il McDonald di Chicago è stato teatro di un tragico episodio. Una bimba di 3 anni quasi stuprata nel bagno pubblico ha avuto la forza di chiedere aiuto a suo padre mentre uno sconosciuto tentava di violentarla.

Stante ai documenti del tribunale, pare che la piccola stesse al ristorante con il padre e il fratello. L’uomo ha portato ambedue i figli nel bagno dei maschi per permettere al fratello della vittima di are i suoi bisogni, lasciando la piccola incustodita per un attimo. Approfittando della distrazione del genitore un 34enne pedofilo ha preso la piccola con sé per abusarne.

Bimba di 3 anni quasi stuprata: la dinamica del fatti

Il pedofilo ha dunque deciso di attirare la sua vittima. Prima l’ha strattonata e poi le ha calato i pantaloni e le mutandine per abusate di lei. La bimba di 3 anni quasi stuprata ha iniziato a gridare chiedendo l’aiuto del padre. Nonostante Eric Puente, pedofilo, provasse a zittirla in ogni modo, la piccola ha avuto la meglio.

E infatti nel mentre, il padre ha sentito le grida della piccola e ha tentato di sfondare la porta del bagno chiusa a chiave dal pedofilo. Non riuscendo ad aprire la porta, si è abbassato afferrando sua figlia per la gamba e tirarla a sé da sotto la porta. A questo punto ha deciso di portate i figli falla moglie per metterli in salvo. Il padre della bimba di 3 anni quasi stuprata è tornato al McDonald per fare i conti con il pedofilo, ma Puente si era dato alla fuga.

L’arresto del pedofilo

I genitori della bimba di 3 anni quasi stuprata hanno deciso di sporgere denuncia. La polizia ha passato al vaglio le telecamere di sorveglianza del ristorante, riuscendo a fornire così un volto all’aggressore. Nel mentre, tentavano di trovarlo per arrestarlo, senza esito.

La fortuna però ha remato contro il pedofilo. Quest’ultimo è stato infatti arrestato una settimana dopo l’aggressione, a causa di una lite avvenuta in un negozio. La polizia, allertata dai titolari, una volta giunta sul posto ha riconosciuto il pedofilo, il quale è stato tratto in arresto.

La confessione di Eric Puente

Una volta dinanzi al giudice, Eric Puente ha dichiarato di aver preso la piccola e di averci fatto pensieri osceni. Ma ha dichiarato di non aver fatto in tempo a violentarla. Secondo il file del tribunale, l’uomo una volta uscito dal bagno, ha capito di aver fatto una cosa “sbagliata”. Sta di fatto che il 34enne, ora in carcere, dovrà rispondere di aggressione sessuale criminale predatoria.

L’uomo tra le altre cose non è uno stinco di santo. Aveva già avuto a che fare con la legge, in passato, per un furto con scasso.