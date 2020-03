Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio continua la crisi: lei decide di andare via di casa

Da alcuni giorni si è fatta sempre più insistente soprattutto tra le principali testate giornalistiche la notizia di una possibile seconda crisi coniugale tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo. Secondo alcune indiscrezione la cantante avrebbe addirittura da qualche giorno lasciato la casa dove ha vissuto per più di dieci anni con il cantante napoletano.

Dalla coppia nessuna smentita o conferma riguardo le indiscrezioni che circolano da giorni. Ma è pur vero che dal profilo Instagram di Anna Tatangelo da diverso tempo ormai manca una foto che ritrae la coppia insieme. Un’assenza che ha fatto insospettire i fan.

Doppia crisi per Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio: la cantante è andata via di casa

Sembrerebbe che la coppia dopo aver ritrovato la serenità sia arrivata nuovamente al capolinea. Secondo fonti attendibili la cantante di Sora avrebbe lasciato Amorilandia la villa alle porte di Roma, per tornare in un appartamento al centro di Roma.

La stessa casa in zona Parioli dove si era rifugiata esattamente tre anni fa insieme al figlio Andrea, rilasciando poco dopo un’intervista in cui confermava la crisi con il compagno. La Tatangelo rivelava i motivi che l’hanno spinta ad allontanarsi dal suo compagno, incomprensioni che avevano portato alla definitiva rottura della coppia.

Ad oggi però l’appartamento ai Parioli resta per la Tatangelo un nido sicuro dove poter ritornare ogni qualvolta abbia necessità di maggiore serenità, casa che non ha mai abbandonato, tanto da ritornarci nuovamente oggi per stare lontana da Gigi D’Alessio.

Ma quali sarebbero i motivi della rottura della Tatangelo e D’Alessio?

Da parte della coppia non ci sono ancora né conferme né smentite, tanto che ad oggi non è noto il motivo della possibile rottura della coppia. Ad avvalorare l’ipotesi di una possibile crisi tra i due, l’indiscrezione secondo cui la Tatangelo si sarebbe presentata nel locale che frequenta abitualmente con il compagno. Ma in una sera in cui lui non era presente, tanto da far infuriare parecchio il cantante napoletano.

Ad alimentare la crisi anche l’assenza di un gesto della cantante in occasione del compleanno del compagno. Secondo indiscrezioni la Tatangelo non avrebbe pubblicato com’era solita fare, sui social alcun pensiero o messaggio d’auguri rivolto al compagno Gigi D’Alessio.

Inoltre la Tatangelo in occasione del suo trentatreesimo compleanno avrebbe festeggiato in compagnia di amici e parenti, ma senza Gigi D’Alessio.

Le cause della rottura ad oggi sono totalmente sconosciute, fatto sta che gli impegni lavorativi di entrambi hanno tenuto i due cantanti abbastanza lontani. Gigi D’Alessio al momento è in giro per l’Italia con il suo tour, mentre la Tatangelo sta lavorando alla registrazione del suo nuovo album.