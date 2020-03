Amadeus, clamorosa uscita a vuoto: “Ma non si prepara?”

Amadeus attaccato per una gaffe: l’opinione di Maurizio Costanzo

Ahi ahi, cosa ci combini caro Amadeus? Ovviamente scherziamo. Però qualcuno si è davvero risentito di una gaffe commessa dal popolare conduttore ravennate, reduce da un Sanremo record negli ascolti. Di tanto in tanto i passi a vuoto capitano a tutti, del resto errare è umano. Se ti seguono in milioni di persone hai costantemente i fanali puntati contro: basta poco e parlano di te.

I telespettatori che ogni sera, dopo cena, si sintonizzano su Soliti Ignoti hanno notato il recente strafalcione di Amadeus . Abbastanza clamorosa, lo ammettiamo.

In una recente puntata, ospitando le due attrici protagoniste L’Amica Geniale, il 57enne ha toppato. Il direttore artistico del Festival 2020 ha chiesto a Margherita Mazzucco (che interpreta Lenù) Gaia Girace (Lila) e se recitare nella fiction Rai sia diverso rispetto ad altre. Un po’ imbarazzate, le due giovani artiste napoletane hanno fatto presente ad Amadeus quanto dichiarato in numerose interviste.

L’incidente a I Soliti Ignoti

Da quando va in onda L’Amica Geniale le napoletane sono vere star. Talmente sono naturali davanti alle telecamere da lasciar suppore abbiano già pregresse esperienze nella recitazione. E qui casca l’asino. Difatti, questa è per entrambe la prima esperienza sul set, una condizione espressamente richiesta dalla scrittrice Elena Ferrante.

Accortasi dell’errore, Noemi da Genova ha criticato Amadeus, chiedendo in una lettera pubblicata su Nuovo se non si prepari. Scrivendo a Maurizio Costanzo sulle pagine dell’ultimo numero del magazine, l’affezionata lettrice esprime sconforto.

L’amato volto della tv pubblica sarà pure il conduttore del Festival di Sanremo dei record, ma commette secondo lei numerose gaffe. Di rimando, il giornalista ha ipotizzato non segua L’Amica Geniale. Tuttavia, un po’ di attenzione in più all’operato degli autori non avrebbe guastato. Ammesso che non sia stati loro i responsabili.

Amadeus e lo strafalcione: chi sia stato chi lo sa

Su chi sia l’artefice dello sbaglio probabilmente nessuna delle parti parlerà. Primo perché lavare i panni sporchi in casa è sempre segno di maleducazione. E poi il danno (se di danno si possa trattare…) è fatto. Meglio piuttosto giocare in difesa, ricompattarsi e tornare più forti che mai.

I dirigenti di viale Mazzini avranno chiuso volentieri un occhio. Nel corso dello stesso Festival della canzone nazionalpopolare il presentatore ha preso qualche abbaglio, tipo su Francesca Sofia Novello. Ve la ricordate la battuta sul “fare un passo indietro” rispetto al fidanzato Valentino Rossi? Ecco, non è il caso di farci su un castello…