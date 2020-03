Panico coronavirus: truffatori tentavano di vendere falso kit per il test

A Treviso il panico coronavirus ha fatto sì che qualcuno ne approfittasse per raggirare la gente preoccupata. La polizia locale è dovuta infatti intervenire per arrestare due truffatori che vendevano falsi kit per effettuare dei test.

Panico coronavirus: gli agenti di polizia intervengono sulla truffa

Approfittando della paura che la gente sta vivendo per il contagio del Covid-19, gente senza scrupoli sfrutta il panico coronavirus per truffare poveri malcapitati. Ecco quindi che la polizia trevigiana ha dovuto provvedere ad arrestare due uomini. Questi ultimi, stanziatisi stabilmente fuori l’ospedale, provavano a vendere falsi kit di prevenzione ai passanti.

Molte persone, impaurite sulla presunta epidemia, hanno accettato di acquistare questo materiale, che ovviamente non ha alcun valore. Ad accorgersi della inutilità di questo kit proprio alcuni agenti che stavano effettuando dei controlli in loco. Notando la coppia di due uomini, gli agenti si sono avvicinati, cogliendoli in flagrante. I due erano intenti a spiegare alle persone tutti i prodotti appartenenti al kit, spacciati per cure miracolose.

La pena sanzionatoria per i truffatori

Andrea Gallo, comandante nella polizia locale, ha spiegato nel dettaglio quanto accaduto, e a cosa andranno incontro i due uomini truffaldini. Gli agenti, secondo il racconto di Gallo, hanno colto sul fatto i due truffatori, i quali avevano dei prodotti sprovvisti di certificazione di qualità.

Questo kit era venduto come miracoloso, ma non solo era del tutto inutile, quanto poteva risultare potenzialmente pericoloso. Ovviamente i due non avevano alcuna autorizzazione di vendita. Stavano semplicemente approfittando del panico coronavirus per guadagnare a discapito delle persone. Secondo le segnalazioni dei cittadini, alcuni di questi kit avevano anche delle mascherine annesse.

I due uomini, un 47enne residente ad Imola ed un 53enne originario di Bologna, dovranno rispondere dell’accusa di truffa e reati contro il patrimonio. I due hanno avuto un verbale con sanzione da 5mila euro. Gli agenti hanno posto sotto sequestro questi “kit miracolosi”.

Dal suo canto, il sindaco di Treviso ha invitato la gente a non cedere al panico coronavirus. Per tale ragione ha dichiarato che i controlli saranno aumentati, per stanare i truffatori che intendono arricchirsi sulla paura delle persone.