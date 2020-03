Il Paradiso Delle Signore 4 anticipazioni 2-6 marzo: Riccardo aiuta Angela

Le nuove anticipazioni de Il Paradiso Delle Signore 4 vede tra i protagonisti assoluti Angela Barbieri e la famiglia Guarnieri. Gli spoiler delle puntate della daily soap in onda su Rai 1 da lunedì 2 a venerdì 6 marzo, rivelano che Angela incontra suo figlio. La tensione tra Adelaide e Umberto diventa ancora più tagliente a causa di Achille Ravasi.

Anticipazioni Il Paradiso Delle Signore 4: lo sporco gioco di Achille

Dopo aver acquistato la Villa Guarnieri, Adelaide ritorna nel suo piccolo regno da regina. La turbolenta convivenza tra la contessa e Umberto è disturbata dalle intromissioni di Achille Ravasi.

Quest’ultimo non accetta che la nobildonna abbia comprato la Villa Guarnieri, permettendo al suo rivale di fare un investimento legato al gas. Umberto, dopo essersi rimesso in carreggiata, non perde occasione di ricordare alla zia dei suoi figli che il loro rapporto è più unico che raro. I due finiscono per scambiarsi un bacio appassionato.

Rocco, sempre più innamorato di Marina, vuole conquistarla senza rincorrere ulteriori sotterfugi. Così, confessa alla signorina Fiore che tra lui e Irene non c’è niente e che hanno finto di stare insieme per ingelosirla. Nel frattempo, l’avvocato Ravasi mette in atto uno dei suoi sporchi giochi all’insaputa di Adelaide.

Angela incontra Matteo

Le anticipazioni delle puntate de ‘Il Paradiso Delle Signore 4’ in onda fino al 6 marzo, rivelano che Angela riceve una notizia inaspettata. L’avvocato Lomonaco informa la signorina Barbieri di aver trovato suo figlio. Questa notizia getta nello sconforto la povera Venere, la quale racconterà tutto a Riccardo.

Ravasi, con i soldi della famiglia Brancia, fa un regalo molto prezioso ad Adelaide, la quale sembra particolarmente colpita e commossa. Rocco e Marina decidono di andare insieme a una festa organizzata da Federico.

Gabriella promette a Salvatore di essere presente all’evento, ma i troppi impegni di lavoro la costringono a non partecipare. Il cugino di Rocco non la prende per niente bene, invece, Cosimo è felice di trascorrere molto tempo con la signorina Rossi. Quest’ultima non racconta a Salvatore di aver lavorato fino a tarda notte con Cosimo, ma la sua bugia dura poco.

Infatti, Marcello spiffera tutto al suo migliore amico. Grazie all’aiuto di Riccardo, Angela riesce finalmente a incontrare suo figlio Matteo. L’emozione che prova vedendolo è immensa, come il dispiacere nel sapere che è stato adottato e che non lo vedrà mai più. A questo punto, la signorina Barbieri commette una follia.