Soleil Sorge avvelenata con Vera Gemma: “Incita alla violenza fisica”

Soleil Sorge e Vera Gemma continuano a lanciarsi attacchi dopo le registrazioni di Pechino Express 8

Nel corso di queste prime tre puntate di Pechino Express 8, Vera Gemma e Soleil Sorge hanno avuto diversi diverbi. Le due non si sono fatte sconti, arrivando persino a offendersi reciprocamente. Sebbene le registrazioni siano abbondantemente finite mesi fa i loro rapporti rimarrebbe ancora tesi. Difatti, giusto qualche ora fo è nata un botta e risposta via social tra le due concorrenti di Pechino Express.

In sostanza Vera Gemma ha condiviso attraverso la sua pagina Instagram dei post di alcuni telespettatori, che hanno duramente contestato Soleil Sorge. Una mossa nient’affatto accettata da quest’ultima, intervenuta con un post incandescente.

Siluro scagliato

Dopo aver fatto una figura barbina minacciando ripercussioni fisiche per un gioco, in uno show che denuncia la violenza come Pechino Express, adesso – prosegue Soleil – ostenta perfino i messaggi degli hater incitando nuovamente alla violenza, quasi fosse un messaggio positivo. Il consiglio dell’ex fidanzata di Jeremias Rodriguez è quello di riprendersi.

Martedì 3 marzo Rai Due trasmetterà la quarta puntata di Pechino Express 8. E stando alle anticipazioni circolate in rete, Soleil Sorge e l’acerrima rivale ingaggeranno un’altra pesante battaglia. Un astio apparentemente andato ben oltre il semplice contesto del reality. Ve l’immaginate se una delle due dovesse aggiudicarsi la prossima tappa?

Il messaggio pubblicato in rete contro Vera Gemma della coppia de I Sopravvissuti ha scaldato gli utenti. Naturalmente i fan del programma condotto da Costantino Della Gherardesca si sono già divisi, tra chi sostiene Soleil e chi, invece, perora la causa di Vera.

Ad ogni modo, pare assodato un fatto: le due concorrenti di Pechino Express-Le stagioni dell’Oriente non hanno chiarito le incomprensioni terminate le riprese. Anzi, sfruttano la minima occasione per attaccarsi e sottolineare la mancanza di stima reciproca.

Soleil Sorge: sempre sul piede di guerra

Che la Sorge sia caratterialmente un peperino lo aveva dato a vedere la sua precedente avventura tivù, nel reality L’Isola dei Famosi. Unica persona con cui era andato d’accordo Jeremias Rodriguez, suo fidanzato negli scorsi mesi. Una relazione oggi ufficialmente conclusa, anche se quando ci sono loro due in ballo vale il detto ‘mai dire mai’.

La prolungata permanenza in Honduras è dipesa esclusivamente dalle prove continuamente vinte. Dietro l’aspetto sexy, si nasconde, infatti, una guerriera. Pechino Express sembra il format cucitole su misura. Il duo “Mamma e figlia”, composto da lei e la madre Wendy Kay, fa paura. Fin dove si spingeranno?