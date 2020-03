Andrea Iannone e Giulia De Lellis, è finita? Questione di corna

Andrea Iannone e Giulia De Lellis ai titoli di coda: ci sarebbe stato un tradimento

Problemi di cuore tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis. Difatti, i due hanno smesso di farsi vedere insieme da più di un mese, precisamente da quando il pilota di MotoGP ha organizzato un party favoloso per il compleanno dell’ex gieffina e corteggiatrice di Uomini e Donne.

I fan sudano freddo: possibile che abbiano rotto? In queste ore il web ne sta continuando a parlare. Oltre agli ammiratori della coppia, ad ipotizzare la crisi è ora pure Gabriele Parpiglia sul nuovo numero del settimanale Spy.

Secondo le fonti del giornalista di gossip Giulia De Lellis sarebbe lontanissima con il cuore da Andrea Iannone. Il loro ultimo scatto risale a Capodanno e la loro ultima uscita pubblica al 20 gennaio. Dopodiché il nulla. La vulcanologa ha partecipato alla Fashion Week di Milano, senza però essere accompagnata da alcun cavaliere.

Damante alla porta

O meglio, un cavaliere è apparso: il vecchio amore Andrea Damante. Su un possibile ritorno di fiamma Parpiglia alimenta le speranze. Nel corso dell’occasione mondana i due hanno scambiato chiacchiere da ex, da persone innamorate in passato e sono rimaste in ottimi rapporti. Eppure i presenti affermano di sguardi ancora complici.

Intanto Andrea Iannone è stato pizzicato nel locale La Bullona, mentre celebrava e sfoggiava ampi sorrisi. Stando i testimoni sorrisi indirizzati ad una ragazza ben precisa, che non era Giulia De Lellis. Questo succedeva tra il 22 e il 23 febbraio. Certamente – conclude Parpiglia – tra Iannone e la De Lellis è scoppiata la crisi. E ora resta da capire se consiste in una nuvola passeggera oppure se la love story abbia i giorni contati.

In base al racconto di Dagospia il 30enne non avrebbe paura del coronavirus, avvistato nel locale con l’atomica bionda Mariana Yushchak, note salito alle cronache nel 2015 per vicende “olgettine”. Ciò spiegherebbe l’allontanamento della fidanzata, scrive il sito di Roberto d’Agostino, alludendo evidentemente ad un presunto tradimento.

Andrea Iannone: la vulcanologa parla del tradimento

Nel frattempo Giulia ha dato una mezza smentita, quantomeno sul tradimento. Le sono pervenuti 2 o 3 messaggi fuori luogo. Comunque va tutto bene, si sta semplicemente rilassando insieme alle sue nipotine.

I rumor circolati lasciano però presagire sviluppi clamorosi. Mesi fa la bella romana ha pubblicato “Le Corna Stanno Bene su Tutto”, dove svela retroscena inediti sulle scappatelle del fidanzato di allora, Andrea Damante. Che scoperta l’infedeltà di Iannone si butti nuovamente tra le braccia del deejay veneto?