Donna pulisce casa: marito sfonda il soffitto [FOTO]

Donna cerca di pulire casa: il marito rischia la pelle

Non c’è niente di più distruttivo per l’anima che vedere ore di duro lavoro sgretolarsi in pochi istanti. Una coppia alle prese con la ristrutturazione della propria abitazione ha compiuto il grande passo, togliendo la scala, pronta per essere rimessa a nuovo. L’enorme impegno ha lasciato, comprensibilmente, un casino ancora maggiore. E Ashleigh ha dedicato un’intera mattinata a ripulire la polvere rimasta.

Non appena ha finito il lavoro e messo giù gli attrezzi, tutto è crollato, un po’ troppo letteralmente. Condividendo una foto esilarante sul gruppo Facebook della signora Hinch Cleaning Tips, ha raccontato di essere nel bel mezzo della ristrutturazione della loro casa.

Ha passato la mattinata a pulire la polvere per toglierla dalle scale. A due minuti effettivi da quando si è fermata il marito ha sfondato il soffitto. E, beh, gli utenti possono immaginare la polvere. Tra parentesi la donna ha comunque tranquillizzato sulle sue attuali condizioni: sta bene.

Toh, chi si vede!

L’immagine ritrae la testa dell’uomo sfondare il soffitto mentre guarda la telecamera con sguardo rassegnato, con i detriti al piano di sotto, come riporta il Daily Mail. Il post ha fatto sbellicare dalle risate gli altri membri del gruppo. Uno ha scritto che gli hanno letteralmente reso la sua serata indimenticabile. Un secondo ha espresso ilarità, lo ritiene geniale. Comunque spera la coppia non abbia riportato gravi lesioni.

Dopo qualche messaggio preoccupato, Ashleigh ha confermato di essere al sicuro. Sì, l’incidente è stato pesante ed entrambi hanno dovuto ridere. Hanno avuto così tanti problemi con la casa finora, da non aver avuto scelta se non ridere e tirare fuori l’aspirapolvere. È contenta che abbia fatto divertire tutti. Con migliaia di like, alcuni hanno ammesso di aver avuto una prima impressione decisamente diversa.

Sotto il post uno ha espresso sbigottimento. Non aveva idea di cosa stesse guardando ed è lieto di aver letto la spiegazione. Senza occhiali gli sembrava un bambino sul soffitto.

Salvo per un pelo

Un altro pensava fosse la testa di un bambino finché non l’ha girata e visto una barba. Qualcuno ha aggiunto le personali esperienze. Si val partner schiantatosi contro il soffitto a un uomo che tentando di rimuovere le piastrelle del bagno è riuscito a far crollare l’intera parete.

Gli incidenti dentro le mura domestiche accadono molto più spesso di ciò che si possa immaginare. Fortunatamente i protagonisti della nostra storia ne sono usciti indenni.