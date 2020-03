L’Amica Geniale 2 anticipazioni e replica quarta e ultima puntata: Lenù tradisce Lila

Le anticipazioni de L’Amica Geniale – Storia Del Nuovo Cognome annunciano grandi svolte nella vita delle due protagoniste. Nell’ultima puntata in onda lunedì 2 marzo su Rai 1, Lila e Lenù prendono due strade diverse.

La signorina Greco si trasferisce a Pisa per frequentare la Normale. La signora Carracci, invece, si rassegna al suo ruolo di madre. Quando Lila consegna i suoi diari segreti all’amica, Elena si butta a capofitto per scrivere il suo primo romanzo.

Anticipazioni L’Amica Geniale – Storia Del Nuovo Cognome: Il Ritorno

La quarta puntata della seconda stagione de L’Amica Geniale è suddivisa in due episodi: ‘Il Ritorno’ e ‘La Fata Blu’. Nel primo episodio, gli anni dell’università a Pisa hanno permesso a Elena di vedere le cose da un’altra prospettiva, uscendo dagli schemi del rione.

Quando torna a Napoli per le vacanze di Pasqua, la signorina Greco trova il rione completamente cambiato. Qui, Lenù incontra anche Lila e la trova spenta, avvilita e concentrata solo sul suo ruolo di madre. Scopre con stupore che la sua amica ha lasciato Nino Sarratore ed è tornata dal marito Stefano.

Rino, il bambino che Raffaella ha dichiarato al coniuge come figlio del suo amante, è l’unica cosa in grado di donare il sorriso a Lila. Temendo che i suoi diari segreti finiscano tra le mani violente del marito, Lila li affida alla sua migliore amica. La giovane madre raccomanda a Elena di tenerli al chiuso e di non leggerli per nessun motivo, ma la studentessa infrange la promessa.

Trama seconda stagione de L’Amica Geniale: La Fata Blu

Le anticipazioni dell’ultimo episodio de L’Amica Geniale – Storia Del Nuovo Cognome, intitolato ‘La Fata Blu’, rivela che Elena torna a Pisa per lavorare alla tesi. Travolta dai ricordi, la signorina Greco non resiste alla tentazione di leggere i diari segreti di Lila.

Leggendo quelle pagine, Lenù torna indietro nel tempo e inizia a comprendere tutte le scelte fatte dalla sua amica. E così, presa dalla sua infanzia e adolescenza trascorsa nel rione con Raffaella, Elena si tuffa nella stesura del suo primo romanzo. In questo contesto, la giovane laureanda fa la conoscenza di Pietro Airota, figlio di un professore universitario.

Replica quarta e ultima puntata de L’Amica Geniale

Chi ha perso l’ultima puntata della seconda stagione de L’Amica Geniale può recuperarla sia in streaming e sia in Tv. Sul sito RaiPlay è possibile trovare tutte le puntate di questa fiction evento e guardarle tramite tablet, smartphone e Smart Tv. L’ultima puntata viene replicata due volte su Rai Premium: venerdì 6 marzo alle 21:20 e sabato 7 marzo alle 19:10.