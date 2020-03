Nasce cane con un solo occhio: assomiglia a un ciclope [FOTO]

In Thailandia è nato cane con un solo occhio

Un cane ha ricevuto il nome di un ciclope dopo essere nato con un solo occhio in mezzo al musetto. Il ‘cucciolo mutante’, chiamato Kevin dal nome del personaggio dei cartoni animati dei Minions, si trovava in una cucciolata di due a Chachoengsao, nella Thailandia centrale. Si dice che sia in forma e in salute.

Il suo padrone Somjai Phummaman, 45 anni, e sua moglie Amphan, 49 anni, lo stanno nutrendo a casa loro. Le immagini lo mostrano appena venuto al mondo godersi la compagnia della madre, Khainui e del fratello gemello Mah.

Il tenerissimo quadrupede ha appena un occhio al centro e una bocca con grandi labbra assomiglianti a quelle di una scimmia. Il proprietario Somjai, un funzionario del governo, si stava vestendo quando ha notato che il suo cane Aspin aveva partorito due cuccioli. Li ha messi in una cesta per tenerli al caldo e poi ha scorto l’affascinante mutazione.

Il perché del nome

Secondo il racconto dell’uomo chi ha visitato l’abitazione ha sottolineato la somiglianza con il personaggio dei cartoni animati del popolare film d’animazione. Spera sopravviva, sebbene abbia una deformità. Vogliono occuparsene come animale domestico finché non crescerà. Tutti sono rimasti sbalorditi da lui lui e lo hanno definito un segno di fortuna.

La gente ha detto che assomiglia al personaggio dei cartoni animati gialli con un occhio solo, così possono attribuirgli un nome, ha spiegato il signor Phummaman. Stando alla versione della figlia, Parn, l’intera famiglia era felice di avere un cucciolo appena nato con l’anormalità fisica.

Non è ancora chiaro se il singolo occhio del cucciolo funzionerà correttamente. Di solito occorrono circa due mesi alla vista di un cane per sviluppi completamente. Finora si sono presi cura del cucciolo, ha aggiunto Amphan.

Non può essere allattato al seno nel modo consono, quindi devono dargli da mangiare a mano con il biberon. Una volta sparsa la notizia in tutto il villaggio, altri vicini sono accorsa a casa della famiglia Phummaman per vedere il cucciolo fortunato, giocando i numeri della sua data di nascita alla lotteria.

Tutti lo vogliono

Somjai ha rivelato che tanti amici gli chiedevano l’affido, tuttavia lui intende tenerlo. Il cucciolo e la mamma Khainui sono entrambi sani, pertanto la loro famiglia li alleverà senza contare su aiuti esterni. È sempre bello sentire storie del genere. La forza dell’amore abbatte ogni ostacolo e Kevin questo lo sa bene.