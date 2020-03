Nel 2020 finirà il mondo: predisse l’omicidio di Kennedy

La sensitiva che predisse l’assassinio di Kennedy crede nella fine del mondo nel 2020

Ha svolto i servizi di consulente per i presidenti USA e previsto correttamente l’assassinio di John F. Kennedy. Ora Jeane Dixon lancia l’avvertimento: nel 2020 il mondo finirà. Jeane era una delle più celebri sensitive e astrologhe in America.

Ha mandato in stampa 7 libri best-seller, tra cui un’autobiografia ricca delle sue predizioni e un romanzo oroscopo per cani. Agghiacciante, sette anni prima della morte di JFK, a cui spararono mentre viaggiava in un corteo automobilistico nel cuore di Dallas, Jeane preannunciò l’omicidio.

Nella rivista Parade Magazine del 13 maggio 1956, scrisse che le elezioni presidenziali del 1960 sarebbero state dominate dal lavoro e vinte da un democratico. Inoltre – ha aggiunto – chiunque avesse vinto le elezioni sarebbe stato assassinato o sarebbe morto in carica, sebbene non per forza durante il suo primo mandato. Ma questa era la prima volta che si intrometteva negli affari di Stato.

I rapporti con i presidenti degli Stati Uniti

Nata nella Carolina del Sud, Jeane sosteneva di essere stata avvicinata da una chiromante. Le comunicò sarebbe divenuta famosa grazie al suo dono e avrebbe assistito alcune delle persone più potenti del pianeta.

Inizialmente si occupò della realizzazioni di oroscopi pubblicati in tutti gli Stati Uniti e cominciò a leggere il futuro usando la sua sfera di cristallo. Nel bel mezzo della Seconda Guerra Mondiale, il presidente Franklin Delano Roosevelt la chiamò alla Studio Ovale. Le chiese consigli – racconta lei – su questioni militari e Jeane immaginò che il conflitto bellico sarebbe cessato prima della metà del 1945.

Le sensazionali affermazioni su JFK catturarono l’attenzione di Richard Nixon, all’epoca vicepresidente. Cristiana fedele, ha insistito che le sue intuizioni provenivano tutte da Dio, valendogli molti fan delle comunità religiose. La sua relazione con Nixon continuò quando salì al potere nel 1969.

Sostiene di aver avuto una visione di un attentato terroristico nel 1972, a ridosso del massacro di Monaco di Baviera ai Giochi Olimpici in Germania. Si mormora si siano avvalsi dei suoi servigi pure Nancy Reagan e suo marito, Ronald. Fa gelare perciò il sangue nel momento in cui prevede la fine del mondo nel 2020, colpa di un evento catastrofico.

Nessuno è infallibile

Altre sue predizioni sono state straordinariamente accurate. Ad esempio su un enorme disastro navale nel 1989, l’anno della fuoriuscita di petrolio della Exxon Valdez. Oprah Winfrey, la presentatrice numero uno d’America, ha incontrato la sensitiva nel 1977 e Jeanne le avrebbe anticipato una carriera sfavillante e milioni di fan.

Tuttavia, la donna ha anche spesso sbagliato, come quando credeva nella vittoria della Russia sugi Stati Uniti nella corsa allo spazio e nello scoppio della terza guerra mondiale nel 1958. Speriamo questa sia una di quelle occasioni.