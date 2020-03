C’è Posta per Te, genitori ripudia o la figlia Dafne, Maria De Filippi e il pubblico indignati [VIDEO]

C’è Posta per Te: la storia di Dafne e Gabriele

Dopo la storia divertente con Pio ed Amedeo con Belen e Stefano a C’è Posta per Te è stata presentata una storia di famiglia. In studio si sono presentati Dafne il compagno Gabriele. Lei non ha più rapporti coi genitori da tanto tempo, quindi gli ha inviato la posta. I protagonisti della seconda vicenda della serata era sono tutti di un comune in provincia di Agrigento.

Il padre è la madre di lei per tutta la durata del confronto hanno rivolto la parola solo a Dafne. Mentre al genero è I genitori di quest’ultimo non li hanno nemmeno guardati in faccia. A Maria De Filippi ha detto che il compagno della figlia gli ha fatto molto male, mentre la moglie non le interessava nemmeno sentirlo.

I genitori di Dafne non vogliono vederla: critiche sul web

A C’è Posta per Te Dafne ha chiesto ai genitori per quale ragione non vogliono conoscere Gabriele. I coniugi hanno ribadito più volte che la figlia è entrata a far parte di una famiglia che non fa per lei e che non le sanno sicurezza. Le parole dei due hanno fatto scatenare l’indignazione da parte del popolo del web che non ha perso tempo a lamentarsi su Twitter.

In tanti si sono scagliati contro il padre e la madre di Dafne, inoltre si sono arrabbiati quando l’uomo ha detto che l’altra figlia rispetto a lei è più intelligente ed è la con la F maiuscola. Parole che hanno fatto arrabbiare la padrona di casa Maria De Filippi. (Continua dopo il video)

L’indignazione del pubblico e della conduttrice pavese

Ma la conduttrice pavese non si è arresa anzi ha provato in tutti i modi di far aprire la busta e riabbracciare la loro figlia Dafne. Ma i genitori di quest’ultima non hanno voluto sentire ragioni dicendo più volte che non gli interessa più vederla.

L’unico modo per perdonarla è che la ragazza deve lasciare immediatamente Gabriele e la sua famiglia. Ovviamente la giovane non ha nessuna intenzione di farlo visto che è perdutamente innamorata del suo compagno di vita. Dopo aver chiesi la busta sui vari social network è scoppiata una bufera.