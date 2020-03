Maria De Filippi umiliata da un cavaliere di Uomini e Donne: Gianni Sperti perde le staffe

Marcello ‘sette bellezze’ conquista il Trono over di Uomini e Donne

Uno dei cavalieri del Trono over di Uomini e Donne più rappresentativi del momento è senza ombra di dubbio Marcello che Tina Cipollari lo ha soprannominato ‘sette bellezze’. Quest’ultimo, infatti, in poche settimane ha avuto la capacità di uscire con diverse dame ed instaurare con loro una frequentazione.

Stiamo parlando di Gemma Galgani, Anna Tedesco, Barbara De Santi e altre. Negli ultimi appuntamenti del dating show di Maria De Filippi stava frequentando anche Simonetta, ma lui ha deciso di far arrivare altre signore.

Marcello si è messo d’accordo con Annamaria?

Tra le altre dame del parterre femminile del Trono over di Uomini e Donne c’è anche Annamaria. Quest’ultima è apparsa particolarmente felice di conoscerlo che l’opinionista Gianni Sperti ha iniziato a sospettare che i due si conoscessero già. A quel punto lo ha chiesto apertamente ai diretti interessati ma loro hanno negato tutto.

Ma durante il botta e risposta in studio è successo qualcosa di inatteso ed imbarazzante per Marcello. Infatti la sua ex conoscenza Barbara De Santi ha segnalato che l’uomo ha fatto un commento poco carino sui social che riguarda Maria De Filippi, per la precisione un altro suo programma televisivo.

L’offesa a Maria De Filippi e la replica di Gianni Sperti

Ebbene sì, Marcello ha avuto da ridire di Temptation Island. Stando al cavaliere del Trono over di Uomini e Donne coloro che partecipano e chi guarda questa trasmissione è “poco intelligente”. Parole ce non sono piaciute per niente a Gianni Sperti che ha confermato l’episodio.

In più il collega di Tina Cipollari ha messo con le spalle al muro l’ex di Gemma Galgani affermando che la sua dichiarazione social gli è sembrata fuori luogo e assurda. L’ex ballerino, infatti, ha precisato che i telespettatori che guardano il dating show di Maria De Filippi è quasi lo stesso che guarda anche Temptation Island, quindi la presenza del cavaliere al parterre senior è senza senso. La padrona di casa non ha detto nulla.