Silvia Toffanin preoccupata per la sua salute: “Non possiamo fare finta di niente…’

Silvia Toffanin preoccupata per il Coronavirus

Sabato 29 febbraio 2020 su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Verissimo, il rotocalco di cronaca rosa condotto da Silvia Toffanin. Un appuntamento particolare perché, come tutte le altre trasmissioni che vengono trasmesse da Milano e Cologno Monzese sono prive di pubblico. Infatti vige ancora l’ordinanza della Regione Lombardia per l’emergenza Coronavirus.

Nonostante la situazione sembra essere sotto controllo, gente continua a morire e questo sta creando preoccupazione a tutti, tra cui anche la compagna di Pier Silvio Berlusconi. Infatti dopo aver salutato il pubblico da casa, la padrona di casa ha detto che non si può fare finta di niente. Oggi ci sarà un’atmosfera diversa perché è senza pubblico ma solamente i suoi ospiti. Una decisione drastica ma giusta a tutela della loro salute.

Silvia Toffanin a Verissimo senza pubblico

Prima di partire con la nuova puntata di Verissimo, Silvia Toffanin ha fatto un’anteprima all’interno dello studio 5 del centro Mediaset di Cologno Monzese. La conduttrice vicentina appare da sola con gli spalti completamente vuoti. Una circostanza anomala ma efficace per evitare la diffusione del Coronavirus.

Stessa soluzione hanno adottato altri programmi come Pomeriggio Cinque, Mattino 5, Live Non è la D’Urso, Striscia la Notizia CR4 – La Repubblica delle Donne e tanti altri. La padrona di casa del rotocalco del sabato pomeriggio di Canale 5 rivolgendosi ai telespettatori ha detto che vuole fargli passare qualche ora di serenità mostrando quello che sta acacdendo al Paese, ma nello stesso tempo mostrare le interviste ai Vip.

Barbara D’Urso e Federica Panicucci insieme a Verissimo

E a proposito di ospiti, Silvia Toffanin è stata in grado di fare una reunion tanto attesa, ovvero quella tra Barbara D’Urso e Federica Panicucci. Girava voce che le due non si sopportassero e che in passato ci sarebbero state delle tensioni.

A Verissimo, però, hanno dimostrato che erano solo dei rumors privi di fondamento. Infatti più volte si sono scambiate un abbraccio. Le due conduttrice di Canale 5 e le giornaliste Cesara Buonamici ed Alessadra Viero hanno parlato dell’emergenza Coronavirus.